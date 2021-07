Hete thee voor Wout Poels’ verkleumde handen

„Nou, dat valt wel mee hoor. Natuurlijk had ik liever de trui nog wat langer willen dragen, maar als ik de tussenstand in het bergklassement zie, komen er nog voldoende kansen voor me. Ik heb m’n best gedaan de leiding te verdedigen. Alleen, dat is niet gelukt en daar moet ik ook het weer een beetje te schuld van geven”, zegt Poels, die met een gewiekst plan in de tweede rit door de Alpen was gestart.

Tot zo’n 90 kilometer na het vertrek wilde hij zich volop mengen in de puntenstrijd. Met concurrenten als Michael Woods en Nairo Quintana wist hij dat het flinke twisten zouden worden. „Op de eerste berg van de eerste categorie greep ik de volle buit, dat was lekker. Doordat het zo regende, kreeg ik het echter steeds kouder en merkte ik dat alles wat minder soepel ging. Ik weet niet wat het is, maar als je zo onderkoeld raakt, functioneren de hersenen ook niet meer optimaal. Intussen moet je wel scherp blijven tot en met, vooral in die natte afdalingen.”

Zijn energievoorraad slonk zienderogen en daarmee ook de klimcapaciteiten. „Met slechts elf puntjes achterstand op Quintana is er van alles mogelijk. Onderweg werd ik nog bang dat die Colombiaan weer een van zijn gebruikelijke kunstjes zou uithalen: de maximale puntenscore meepakken en tot slot ook de rit winnen. Gelukkig parkeerde hij op tijd”, aldus Poels, die 39 punten verzamelde in de Alpen, tegen 50 voor de Zuid-Amerikaan.