Geen vier op een rij voor Vos, Nederlandse blijft wel leider

Wielrennen

Marianne Vos plakt geheugensteuntje op stuur: ’Niet liggen’

Marianne Vos werd zondag na haar zege in de eendagskoers uit de WorldTour in Zweden gediskwalificeerd omdat ze onderweg een verboden positie op de fiets had ingenomen. Om niet meer in dezelfde fout te vervallen had de Nederlandse wielrenster in de Ronde van Scandinavië een opvallend geheugensteuntje...