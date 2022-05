BBC lelijk de fout in: ’Man Utd are rubbish’

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

In het Nederlands vertaald: Manchester United is rotzooi. De ongezouten mening bleek te komen van een nieuwe medewerker van de Britse omroep, die blijkbaar geen groot fan is van de nieuwe club van Erik ten Hag en dat op een groot podium duidelijk wilde maken.

De BBC bood direct haar excuses aan en gaf aan te hopen dat fans van The Red Devils geen aanstoot nemen aan het bericht.