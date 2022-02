Yvonne van Gennip geniet van dichtbij van gouden medailles Irene Schouten: ’Alsof het zo moet zijn’

Van Gennip is in China aanwezig als teammanager. „Het is alsof het zo moet zijn”, zegt ze. „Na de Spelen van Calgary ben ik nooit als begeleider bij de Olympische Spelen geweest. Nu ik er wel ben, lijkt mijn scenario zich te herhalen. Het voelt als een geschenk, een cadeautje, dat ik de prestaties van Irene nu vanaf de zijkant van zo dichtbij mee mag beleven.”

De 29-jarige Schouten begon haar olympische toernooi met winst van de 3 kilometer, donderdag gevolgd door haar tweede gouden plak op de 5 kilometer. Met de ploegenachtervolging en de massastart op het programma, denkt Van Gennip dat het reëel is dat ze drie of misschien zelfs wel vier keer goud pakt.

"Het zou fantastisch zijn als ze hier weggaat met vier gouden medailles"

„Ik roep het altijd nooit te hard, dan is de kans er dat het niet uitkomt. Als je één keer goud hebt, is dat al hartstikke mooi. Alles wat er dan nog bijkomt, is mooi meegenomen. Maar haar karakter kennende komt dat wel goed. Ze laat zich niet gauw van de wijs brengen.”

Het geluk spat van het gezicht van Irene Schouten.

Ard Schenk

Toen Van Gennip 34 jaar geleden drie keer olympisch goud won in Calgary, maakte de 5000 meter pas voor het eerst deel uit van het programma bij de vrouwen. Inmiddels zijn daar de ploegenachtervolging en massastart aan toegevoegd. Helemaal te vergelijken met de situatie van toen, is het dus niet. „Maar dat geldt voor de sport in z’n geheel”, vindt de 57-jarige Van Gennip. „Je had nog geen klapschaats, geen commerciële teams. Maar zo gaat dat. Als je Ard Schenk deze vraag zou stellen, zegt hij waarschijnlijk dat het in zijn tijd weer heel anders was dan in mijn tijd.”

Nog ééntje

Als teammanager heeft Van Gennip het met Schouten wel eens over haar historische prestatie. „Nog ééntje”, riep de schaatsster van Team Zaanlander donderdag na haar zege naar Van Gennip, die verder qua begeleiding niets van doen heeft met Schouten. „Dat is ook niet nodig, ze heeft haar eigen coaches hier. Ik vind het knap hoe Jillert Anema en Arjan Samplonius het doen, hoe zij het managen met Schouten. Het is haar verdienste zelf ook, maar het is ook voor de coaches belangrijk ervoor te zorgen dat ze zich niet gek laat maken. Het zou fantastisch zijn als ze hier weggaat met vier gouden medailles.”

Irene Schouten heeft haar tweede gouden medaille in de pocket en kan er nóg twee. Ⓒ René Bouwman

Van Gennip ziet dat het mentaal wel goed zit bij Schouten. Toen ze haar onlangs tegenkwam in het olympisch dorp, kreeg ze van Schouten op een grappende manier te horen dat ze nooit meer een kopje thee kwam drinken. „Dat hebben we toen gelijk maar gedaan. Dan zie je hoe ontspannen ze is.”

Thuiskomst

Schouten staat wat te wachten als ze na de Olympische Spelen weer terugkeert in Nederland, zegt Van Gennip. „Ik kom uit Haarlem en dacht dat de mensen daar heel nuchter waren. Dat heb ik geweten toen ik thuiskwam na de Spelen”, aldus Van Gennip, terugkijkend op 34 jaar geleden. „Dat was een spektakel, ik moest echt even in mijn arm knijpen. Maar dat is alleen maar leuk.”