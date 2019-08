Tiende EK-titel Nederlandse hockeysters

De Nederlandse vrouwen begonnen het EK als de grote favoriet voor de titel. De hockeysters zijn regerend wereldkampioen en de onbetwiste nummer één van de wereld. Het duurde wel even voordat het team in Antwerpen los kwam. De groepswedstrijden tegen België en Spanje eindigden ietwat moeizaam in een gelijkspel (beide keren 1-1).

Tegen het zwakke Rusland speelden de Nederlandse internationals zich in vorm door met liefst 14-0 te winnen. In de halve finales onderstreepte Oranje zijn kracht door regerend olympisch kampioen Engeland met 8-0 te vernederen.

In de finale tegen Duitsland was Nederland aanvankelijk de dominante ploeg. De tegenstander liet al snel het initiatief bij Oranje. Caia van Maasakker zwiepte na 10 minuten een strafcorner net naast, maar een goal volgde al snel. Een puike voorzet van Eva de Goede kwam tegen de stick van Kelly Jonker, die de bal feilloos intikte.

In het tweede kwart controleerde Nederland de wedstrijd, hoewel er een schrikmoment was vlak voor rust. Keepster Anne Veenendaal reageerde niet al te alert op een Duitse aanval en wist met grote moeite de bal weg te werken.

De stugge Duitse ploeg kreeg in de tweede helft meer vat op het spel en werd gevaarlijker. Oranje bleef ondanks de hitte (30 graden) alert en agressief. Het was hard werken, maar de ploeg bleef overeind. In de slotfase scoorde Jonker nog bijna haar tweede met een fraai backhandschot uit de draai. De bal vloog net over. Lidewij Welten verzorgde in de laatste minuut het slotakkoord, de onvermoeibare aanvalster legde na een snelle uitbraak de bal keurig in het lege Duitse doel.