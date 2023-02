Doelpuntenfestijn levert Real Madrid wereldbeker voor clubs op

Iets minder dan een kwartier had Real Madrid nodig om op voorsprong te komen. De Braziliaan Vinicius Junior scoorde, na een pass van de Franse spits Karim Benzema. Enkele minuten later was het al 2-0 door Federico Valverde. Nog voor het eerste half uur voorbij was kwam Al Hilal terug. Moussa Marega schoot raak na een goed uitgevoerde counter.

Door Benzema liep Real Madrid na de hervatting weer verder uit. Hij passeerde doelman en aanvoerder Abdullah Al-Mayouf na een voorzet van Junior. Niet veel later tikte Valverde de bal na een voorzet van Dani Carvajal over de Saoedische keeper heen: 4-1.

Luciano Vietto maakte het in de 63e minuut weer even iets spannender. Ook hij scoorde na een snelle uitbraak. Kort daarna schoot Junior, duidelijk een paar maatjes te groot voor de Saoedische verdedigers, nummer 5 voor de Madrilenen erin. Vietto scoorde vervolgens nogmaals voor Al Hilal.

„Het was een mooie wedstrijd en we zijn heel blij dat we hebben gewonnen”, zei trainer Carlo Ancelotti van de Spaanse kampioen. „Misschien waren we het aan onze stand verplicht, maar gemakkelijk was het niet. De tegenstander had meer kwaliteit dan de meeste mensen denken. Gelukkig kwamen wij al snel in ons spel en leverde een aantal spelers een zeer goede prestatie. We hebben de overwinning verdiend.” Flamengo eindigde op de derde plaats. De Brazilianen versloegen in de zogenoemde ’kleine’ finale Al Ahly uit Egypte met 4-2.

Het WK voor clubs werd, zij het in een andere vorm, namens Nederland gewonnen door Feyenoord (1970) en Ajax (in 1972 en 1995). In de huidige opzet, een soort toernooi met deelname van onder meer de zes continentale kampioenen, won Real Madrid al voor de vijfde keer.