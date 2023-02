Doelpuntenfestijn levert Real Madrid wereldbeker voor clubs op

Iets minder dan een kwartier had Real Madrid nodig om op voorsprong te komen. De Braziliaan Vinicius Junior scoorde, na een pass van de Franse spits Karim Benzema. Enkele minuten later was het al 2-0 door Federico Valverde. Nog voor het eerste half uur voorbij was kwam Al Hilal terug. Moussa Marega schoot raak na een goed uitgevoerde counter.

Door Benzema liep Real Madrid na de hervatting weer verder uit. Hij passeerde doelman en aanvoerder Abdullah Al-Mayouf na een voorzet van Junior. Niet veel later tikte Valverde de bal na een voorzet van Dani Carvajal over de Saoedische keeper heen: 4-1.

Luciano Vietto maakte het in de 63e minuut weer even iets spannender. Ook hij scoorde na een snelle uitbraak. Kort later schoot Junior, duidelijk een paar maatjes te groot voor de Saoedische verdedigers, nummer 5 voor de Madrilenen er in. Vietto scoorde vervolgens nogmaals voor Al Hilal.