Danny Koevermans maakte jaar van doorbraak Dumfries in Eerste Divisie nog mee Van het Kasteel naar de Champions League-finale in Istanbul: ’Denzel sloopt ze allemaal’

ISTANBUL - Weinig mensen die zaterdagavond tijdens de Champions League-finale (21.00 uur) in Istanbul tussen Manchester City en het Italiaanse Inter met meer plezier kijken naar Denzel Dumfries dan Danny Koevermans. De oud-international maakte deel uit van de Sparta-staf in het seizoen dat de toen 19-jarige verdediger nog in de Eerste Divisie uitkwam, maar meteen promoveerde naar de Eredivisie.