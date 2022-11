Amerikaanse tennistrainers beboet voor gokpromotie

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Amerikaanse tennistrainers Fish en Bryan beboet voor gokpromotie

20.30 uur: De Amerikaanse oud-tennissers Mardy Fish en Bob Bryan moeten beiden een boete van 10.000 dollar betalen, omdat ze via hun sociale media reclame hebben gemaakt voor een gokbedrijf. Fish en Bryan, die nu beiden als trainers zijn betrokken bij de Daviscup-ploeg van de Verenigde Staten, kregen ook een voorwaardelijke schorsing van vier maanden.

De ITIA, de organisatie die over integriteitszaken in het tennis gaat, meldt dat Fish en Bryan hun berichten op sociale media direct hebben verwijderd toen ze te horen kregen dat ze daarmee de regels overtraden. Ze werkten ook mee aan het onderzoek. De ITIA houdt het daarom bij voorwaardelijke schorsing en een boete van omgerekend bijna 9700 euro.

Omdat Fish (40) en voormalig dubbelspecialist Bryan (44) tot de coachingstaf van de Amerikaanse Daviscupploeg behoren, moeten ze zich houden aan de regels wat betreft tennisweddenschappen. Ze mogen daar op geen enkele manier promotie voor maken.

Bryan nam in september in de groepsfase van de Daviscup Finals de rol van teamcaptain over van Fish, die vanwege een coronabesmetting ontbrak tegen onder meer Nederland.

FC Emmen verwacht aanvaller Güclü dit seizoen niet meer terug

16.41 uur: FC Emmen houdt er rekening mee dat aanvaller Metehan Güclü dit seizoen niet meer in actie komt. De Turk liep begin november als invaller tijdens het competitieduel met Fortuna Sittard een knieblessure op. Dat was zijn eerste wedstrijd in de Eredivisie voor Emmen.

De blessure blijkt ernstiger dan gedacht, meldt de club. „Het is daarom niet waarschijnlijk dat hij dit seizoen nog in actie komt.” FC Emmen staat zestiende in de Eredivisie. De ploeg van trainer Dick Lukkien hervat de competitie op 6 januari met een uitwedstrijd tegen FC Twente.

KNSB wijst Nuis en Verbij aan voor wereldbeker Calgary

16.01 uur: De Selectiecommissie Langebaan (SCL) van schaatsbond KNSB heeft Kjeld Nuis en Kai Verbij geselecteerd voor de derde wereldbekerwedstrijd in het Canadese Calgary. Nuis ontbrak wegens een blessure op het kwalificatietoernooi in oktober. Verbij liep op dat toernooi bij de 500 meter een blessure op en kon daarna niet meer in actie komen.

„Op basis van hun prestaties in het recente verleden” hebben beide schaatsers een startplek gekregen, meldt de schaatsbond. Nuis, die al in actie kwam bij de tweede wereldbeker in Heerenveen, rijdt in Canada de 1500 meter. Daarop eindigde hij in Thialf als tweede. Verbij rijdt de 1000 meter. Als gevolg hiervan raken Wesly Dijs (1000 meter) en Louis Hollaar (1500 meter) hun startplekken voor de eerste wereldbekerwedstrijd in Calgary kwijt.

„Dat is bijzonder jammer, maar uiteindelijk is het hoofddoel van dit seizoen zo veel mogelijk medailles scoren bij de WK Afstanden, die liefst goud van kleur zijn”, zei technisch directeur Remy de Wit. Door veranderde regelgeving van de ISU is het moeilijker geworden om met het maximale aantal rijders deel te nemen aan EK’s of WK’s, stelt de KNSB. Hij geeft aan dat de commissie flink moest puzzelen om de kans op het binnenhalen van het maximale aantal startbewijzen voor EK of WK zo groot mogelijk te maken.

De SCL heeft gekeken welke resultaten nog nodig zijn om het maximale aantal startplekken voor Nederland binnen te halen voor de WK Afstanden, die van 2 tot en met 5 maart worden verreden in Heerenveen. „Op de 500 en 1000 meter bij de mannen moeten we nog even aan de bak om helemaal zeker te zijn van drie startbewijzen per afstand”, aldus De Wit. Ook is er gekeken naar startplekken voor de EK allround en sprint van 6 tot en met 8 januari in Hamar. „Om die reden zetten we onder anderen Marcel Bosker in op de 1500 meter in Calgary.”

De wedstrijden in Canada worden verreden van 9 tot en met 11 december. Een week later volgt de vierde wereldbeker ook op het ijs van de Olympic Oval in Calgary. Bondscoach Rintje Ritsma zal later bekendmaken welke rijders op de teamonderdelen in actie zullen komen.

Feyenoord Vrouwen ontslaat trainer Mulder

13.41 uur: Feyenoord Vrouwen heeft trainer Danny Mulder ontslagen. De 48-jarige Mulder was de eerste hoofdtrainer van de vrouwenploeg van de Rotterdamse club.

„De achterblijvende sportieve prestaties van de afgelopen weken liggen ten grondslag aan dit besluit. De club gaat uiteraard op zoek naar een structurele oplossing voor de tweede helft van het seizoen”, meldt Feyenoord.

Afgelopen zondag verloor Feyenoord met 3-1 van PSV. De club staat na acht duels zesde in de Eredivisie met 13 punten.

Sandra van Tol neemt voorlopig met haar technische staf de taken waar.

Sc Heerenveen haalt Pelle van Amersfoort terug

12:34 uur Sc Heerenveen heeft Pelle van Amersfoort teruggehaald naar Friesland. De 26-jarige aanvallende middenvelder heeft voor 2,5 jaar getekend bij de club waar hij zijn loopbaan begon. Van Amersfoort was transfervrij.

„Het voelt als thuiskomen. Ik heb altijd een goed gevoel bij de club gehad en heb Heerenveen ook dit seizoen van een afstandje gevolgd. Je merkt dat het enthousiasme rond de club is teruggekeerd. Er staat een team dat gas wil geven en dat de beuk erin gooit. Dat is ook waar het publiek hier van houdt. Ik hoop met mijn ervaring en karakter een goede bijdrage te kunnen leveren”, aldus Van Amersfoort, die rugnummer 11 krijgt.

Na vanaf 2014 enkele jaren voor Heerenveen gespeeld te hebben, koos Van Amersfoort in 2019 voor een buitenlands avontuur. De afgelopen jaren kwam hij uit voor Cracovia Kraków. In Polen speelde hij 110 wedstrijden en daarin was hij 27 keer trefzeker.

Sc Heerenveen, de nummer 8 van de Eredivisie, hervat de competitie op 7 januari met een uitwedstrijd tegen RKC.

Belangenorganisaties teleurgesteld over steun aan sportclubs

11:55 uur Het Register voor Verenigingsbestuurders (RVVB) en de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) zijn teleurgesteld dat minister Conny Helder van Sport niet meer wil doen voor sportverenigingen die in acute nood komen door de stijgende energieprijzen. „Er gaan clubs omvallen”, stellen zij in een reactie.

Voor sportclubs die veel energie gebruiken komt er een noodfonds waar 6 miljoen euro in zit. Volgens de minister kunnen sportverenigingen ook aanspraak maken op de TEK-regeling (Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb). Volgens Helder is vooralsnog genoeg geld uitgetrokken om ze te helpen, zo meldde ze maandag tijdens de behandeling van de sportbegroting. „Ik kan geen garantie geven dat iedere sportvereniging de winter overleeft”, zei de minister echter ook.

De hele Tweede Kamer is er niet gerust op. Vrijwel alle politieke partijen vinden de voorgestelde steun onvoldoende, net als de belangenorganisaties RVVB en BAV. „De minister lijkt niet bereid om binnen het kabinet te strijden voor meer financiële steun voor verenigingen”, reageerde Ben van Olffen van de BAV. „Alle fracties in de commissie vinden een noodfonds van 6 miljoen euro onvoldoende. Waarom toont juist de minister zo weinig empathie richting de verenigingen?”

Van Olffen wijst er ook op dat de TEK-regeling mogelijk pas in maart komt. „Dan moeten clubs nog een aanvraag doen en wachten op het geld. Dat gaat veel te lang duren voor verenigingen.”

Volgens Daniel Klijn (RVVB) ziet de minister de urgentie van het probleem niet en heeft zij geen idee hoe groot de druk op verenigingsbestuurders is. „Bovendien zijn de regelingen te complex en tijdrovend voor hardwerkende vrijwillige verenigingsbestuurders. De minister bezorgt verenigingsbestuurders juist nog meer kopzorgen.”

Final Four Nations League definitief in Rotterdam en Enschede

10:57 uur De Final Four van de Nations League wordt volgend jaar definitief in Nederland gespeeld, zo heeft de Europese voetbalbond UEFA bevestigd. De wedstrijden vinden plaats in Rotterdam en Enschede, in de stadions van respectievelijk Feyenoord en FC Twente.

De KNVB voerde al „constructief overleg” met De Kuip en de Grolsch Veste als speellocaties, en ook met de gemeenten Rotterdam en Enschede. De Johan Cruijff ArenA in Amsterdam en het Philips-stadion van PSV in Eindhoven zijn vanwege andere evenementen niet beschikbaar in juni 2023.

De halve finales van het toernooi zijn op woensdag 14 en donderdag 15 juni, de finale op zondag 18 juni. Het Nederlands elftal haalde bij de eerste editie van de Nations League in 2018-2019 de finale, waarin het verloor van gastland Portugal.

Het toernooi vindt van 14 tot en met 18 juni plaats. Naast Nederland doen Kroatië, Italië en Spanje mee.

Durant leidt Nets met 45 punten langs Magic

07:24 uur Kevin Durant heeft Brooklyn Nets in de NBA met 45 punten langs Orlando Magic geleid. Het werd 109-102 in het Barclays Center in Brooklyn. Het was de hoogste persoonlijke score van de twaalfvoudig All Star van het seizoen.

De 34-jarige Durant was vooral in het derde kwart op dreef. Hij was daarin goed voor 19 punten en had een belangrijk aandeel in het voorkomen van succesvolle aanvallen van Magic. Een dag eerder was de sterspeler al goed voor 31 punten.

„Hij blijft maar gaan”, zei zijn coach Jacque Vaughn. „In deze fase van zijn carrière, met de minuten die hij heeft gemaakt, is het geweldig hoe hij ons naar de overwinning leidt. Het laat zien hoeveel moeite hij erin steekt en hoeveel liefde hij voor het spel heeft. Hij benadert een wedstrijd als deze als een must-win.”

Brooklyn Nets, teleurstellend aan het seizoen begonnen, staat nu op een winstpercentage van 50 procent en daarmee op plek 9 in de Eastern Conference. De Nets hebben 11 van de 22 gespeelde duels gewonnen. De laatste vier thuiswedstrijden leverden een overwinning op. Een maand geleden werd coach Steve Nash ontslagen na de teleurstellende start van het seizoen.