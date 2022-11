Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Durant leidt Nets met 45 punten langs Magic

07:24 uur Kevin Durant heeft Brooklyn Nets in de NBA met 45 punten langs Orlando Magic geleid. Het werd 109-102 in het Barclays Center in Brooklyn. Het was de hoogste persoonlijke score van de twaalfvoudig All Star van het seizoen.

De 34-jarige Durant was vooral in het derde kwart op dreef. Hij was daarin goed voor 19 punten en had een belangrijk aandeel in het voorkomen van succesvolle aanvallen van Magic. Een dag eerder was de sterspeler al goed voor 31 punten.

„Hij blijft maar gaan”, zei zijn coach Jacque Vaughn. „In deze fase van zijn carrière, met de minuten die hij heeft gemaakt, is het geweldig hoe hij ons naar de overwinning leidt. Het laat zien hoeveel moeite hij erin steekt en hoeveel liefde hij voor het spel heeft. Hij benadert een wedstrijd als deze als een must-win.”

Brooklyn Nets, teleurstellend aan het seizoen begonnen, staat nu op een winstpercentage van 50 procent en daarmee op plek 9 in de Eastern Conference. De Nets hebben 11 van de 22 gespeelde duels gewonnen. De laatste vier thuiswedstrijden leverden een overwinning op. Een maand geleden werd coach Steve Nash ontslagen na de teleurstellende start van het seizoen.