Belangenorganisaties teleurgesteld over steun aan sportclubs

11:55 uur Het Register voor Verenigingsbestuurders (RVVB) en de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) zijn teleurgesteld dat minister Conny Helder van Sport niet meer wil doen voor sportverenigingen die in acute nood komen door de stijgende energieprijzen. „Er gaan clubs omvallen”, stellen zij in een reactie.

Voor sportclubs die veel energie gebruiken komt er een noodfonds waar 6 miljoen euro in zit. Volgens de minister kunnen sportverenigingen ook aanspraak maken op de TEK-regeling (Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb). Volgens Helder is vooralsnog genoeg geld uitgetrokken om ze te helpen, zo meldde ze maandag tijdens de behandeling van de sportbegroting. „Ik kan geen garantie geven dat iedere sportvereniging de winter overleeft”, zei de minister echter ook.

De hele Tweede Kamer is er niet gerust op. Vrijwel alle politieke partijen vinden de voorgestelde steun onvoldoende, net als de belangenorganisaties RVVB en BAV. „De minister lijkt niet bereid om binnen het kabinet te strijden voor meer financiële steun voor verenigingen”, reageerde Ben van Olffen van de BAV. „Alle fracties in de commissie vinden een noodfonds van 6 miljoen euro onvoldoende. Waarom toont juist de minister zo weinig empathie richting de verenigingen?”

Van Olffen wijst er ook op dat de TEK-regeling mogelijk pas in maart komt. „Dan moeten clubs nog een aanvraag doen en wachten op het geld. Dat gaat veel te lang duren voor verenigingen.”

Volgens Daniel Klijn (RVVB) ziet de minister de urgentie van het probleem niet en heeft zij geen idee hoe groot de druk op verenigingsbestuurders is. „Bovendien zijn de regelingen te complex en tijdrovend voor hardwerkende vrijwillige verenigingsbestuurders. De minister bezorgt verenigingsbestuurders juist nog meer kopzorgen.”

Final Four Nations League definitief in Rotterdam en Enschede

10:57 uur De Final Four van de Nations League wordt volgend jaar definitief in Nederland gespeeld, zo heeft de Europese voetbalbond UEFA bevestigd. De wedstrijden vinden plaats in Rotterdam en Enschede, in de stadions van respectievelijk Feyenoord en FC Twente.

De KNVB voerde al „constructief overleg” met De Kuip en de Grolsch Veste als speellocaties, en ook met de gemeenten Rotterdam en Enschede. De Johan Cruijff ArenA in Amsterdam en het Philips-stadion van PSV in Eindhoven zijn vanwege andere evenementen niet beschikbaar in juni 2023.

De halve finales van het toernooi zijn op woensdag 14 en donderdag 15 juni, de finale op zondag 18 juni. Het Nederlands elftal haalde bij de eerste editie van de Nations League in 2018-2019 de finale, waarin het verloor van gastland Portugal.

Het toernooi vindt van 14 tot en met 18 juni plaats. Naast Nederland doen Kroatië, Italië en Spanje mee.

Durant leidt Nets met 45 punten langs Magic

07:24 uur Kevin Durant heeft Brooklyn Nets in de NBA met 45 punten langs Orlando Magic geleid. Het werd 109-102 in het Barclays Center in Brooklyn. Het was de hoogste persoonlijke score van de twaalfvoudig All Star van het seizoen.

De 34-jarige Durant was vooral in het derde kwart op dreef. Hij was daarin goed voor 19 punten en had een belangrijk aandeel in het voorkomen van succesvolle aanvallen van Magic. Een dag eerder was de sterspeler al goed voor 31 punten.

„Hij blijft maar gaan”, zei zijn coach Jacque Vaughn. „In deze fase van zijn carrière, met de minuten die hij heeft gemaakt, is het geweldig hoe hij ons naar de overwinning leidt. Het laat zien hoeveel moeite hij erin steekt en hoeveel liefde hij voor het spel heeft. Hij benadert een wedstrijd als deze als een must-win.”

Brooklyn Nets, teleurstellend aan het seizoen begonnen, staat nu op een winstpercentage van 50 procent en daarmee op plek 9 in de Eastern Conference. De Nets hebben 11 van de 22 gespeelde duels gewonnen. De laatste vier thuiswedstrijden leverden een overwinning op. Een maand geleden werd coach Steve Nash ontslagen na de teleurstellende start van het seizoen.