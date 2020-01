PSV’er Schwaab: ’Gezien de mensenrechtensituatie zou Qatar mijn keuze niet zijn’

Daniel Schwaab, Denzel Dumfries, Sam Lammers en Cody Gakpo werken zich in het zweet in Qatar. Ⓒ BSR Agency

DOHA - In en om The Torch (De Toorts), een imposante en markante wolkenkrabber van 320 meter hoog in Qatar, hoopt PSV na een rampzalige eerste seizoenshelft weer de weg omhoog in te slaan. Hoewel het ongewoon fris is voor Qatarese begrippen en er gisteravond zelfs een verfrissend buitje viel, hoopt de ver weggezakte topclub onder leiding van Ernest Faber in de perfecte trainingsomstandigheden van Doha het fundament te kunnen leggen voor een comeback in 2020.