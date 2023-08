Marit Bouwmeester vierde bij WK in de Ilca 6-klasse

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Van Ajax overgekomen Daramy debuteert met goal voor Stade Reims

17.36 uur: Mohamed Daramy mag terugkijken op een succesvol debuut voor Stade Reims. De aanvaller, anderhalve week geleden vertrokken bij Ajax, mocht invallen in het gewonnen thuisduel met Clermont Foot (2-0). De Deense international maakte in de slotfase het tweede doelpunt.

Ajax nam Daramy twee jaar geleden over van FC Kopenhagen, maar de linksbuiten kreeg nauwelijks speeltijd bij de club uit Amsterdam. Ajax verkocht hem voor 12 miljoen euro aan Stade Reims. Dat bedrag kan door bonussen oplopen tot 17,5 miljoen euro.

Vente helpt Hibernian naar derde ronde van Schots bekertoernooi

17.12 uur: Dylan Vente heeft Hibernian naar de derde ronde van het Schotse bekertoernooi geholpen. De 24-jarige aanvaller maakte het winnende doelpunt in het thuisduel met Raith Rovers (2-1).

Vente, vorig seizoen actief voor Roda JC, is goed begonnen bij zijn nieuwe club Hibernian. Hij scoorde ook al in het thuisduel met Luzern in de derde voorronde van de Conference League (3-1). Vente genoot zijn opleiding bij Feyenoord, dat hem ook aan RKC Waalwijk verhuurde.

Hibernian strijdt de komende weken tegen Aston Villa om een plaats in de groepsfase van de Conference League.

Bouwmeester vierde bij WK in de Ilca 6-klasse

15.54 uur: Zeilster Marit Bouwmeester is er niet in geslaagd om bij de wereldkampioenschappen voor de kust van Scheveningen een medaille te veroveren in de Ilca 6-klasse. De 35-jarige Friezin eindigde na de medalrace als vierde in de eindstand. Het goud was voor de Hongaarse Maria Erdi.

Met het missen van het podium, is Bouwmeester nog niet zeker van deelname aan de Olympische Spelen van volgend jaar. Ze heeft al een halve nominatie op zak na haar zege in het olympische testevent in Marseille, maar had een medaille moeten pakken voor kwalificatie. Nu moet ze volgend jaar januari starten bij de WK in Argentinië om het olympische ticket veilig te stellen.

Spaanse motorcrosser Prado wint eerste MXGP-race in Arnhem

15.19 uur: De Spaanse motorcrosser Jorge Prado heeft de eerste MXGP-race op het Motorsportpark Gelderland Midden in Arnhem gewonnen. De leider in het WK-klassement reed het grootste deel van de race aan kop. Glenn Coldenhoff kwam een halve minuut na Prado als vierde over de finish, Calvin Vlaanderen viel uit nadat hij met zijn motor over de kop was geslagen.

Jeffrey Herlings, tweevoudig wereldkampioen in de MXGP, ontbreekt in de Grote Prijs van Nederland omdat hij zaterdag tijdens de vrije training een gebroken sleutelbeen opliep. De 28-jarige Brabander was net hersteld van een gebroken nekwervel, die hem enkele grands prix aan de kant hield. Herlings maakte eind vorige maand zijn rentree. Hij wilde voor eigen publiek in Arnhem weer meedoen om de winst, maar een ogenschijnlijk onschuldige val leverde Herlings voor de zoveelste keer een botbreuk op.

Prado was op het in 2016 geopende zandcircuit in Arnhem het beste weg bij de start. Hij moest de leiding in de negende ronde afstaan aan Romain Febvre, maar de Fransman kwam twee rondes later even stil te staan in een kuil en zakte daardoor terug naar de derde plaats. Prado werd in de slotfase opgejaagd door Jeremy Seewer, tot de Zwitser twee rondes voor het einde van zijn motor stuiterde. Febvre finishte ruim 4 seconden na Prado als tweede, Seewer werd derde op 16 seconden.

Aan het einde van de middag volgt de tweede manche.

Bagnaia steviger aan kop na zege in Oostenrijk

15.17 uur: Francesco Bagnaia heeft de Grand Prix van Oostenrijk overtuigend gewonnen. De Italiaanse motorcoureur verstevigde zo de leiding in het WK-klassement van de MotoGP. De regerend wereldkampioen beleefde een heerlijk weekeinde, want hij was zaterdag ook al de snelste in de sprintrace op de Red Bull Ring.

Bagnaia is hard op weg naar titelprolongatie in de koningsklasse van de motorsport. Hij leidt het klassement voor het WK nu met 251 punten. Zijn voornaamste concurrent Jorge Martin bleef in Oostenrijk steken op de zevende plaats. De Spaanse nummer 2 van de strijd om de wereldtitel heeft nu 189 punten.

Brad Binder uit Zuid-Afrika finishte na 28 ronden als tweede, vlak voor de Italiaan Marco Bezzecchi.

Bagnaia vierde zijn vijfde zege van het seizoen. "Het leek misschien makkelijk", zei de Ducati-coureur vlak voor de huldiging. "Maar de omstandigheden waren heel zwaar, ook door de hitte. Ik ben blij met deze zege, dit is een fantastisch weekeinde voor ons."

Spaanse Bonmatí krijgt prijs voor beste voetbalster van WK

15.04 uur: De Spaanse middenveldster Aitana Bonmatí is uitgeroepen tot beste voetbalster van het afgelopen WK. De 25-jarige speelster van FC Barcelona deed in de gewonnen finale tegen Engeland (1-0) de hele wedstrijd mee en was dominant op het middenveld.

Haar teamgenote Salma Paralluelo, die met haar winnende treffer in de verlenging Oranje uitschakelde in de kwartfinale (2-1), kreeg de trofee voor beste jonge speelster van het toernooi. Het 19-jarige talent van FC Barcelona scoorde ook in de halve finale tegen Zweden (2-1).

Wereldvoetbalbond FIFA riep de Engelse Mary Earps uit tot beste keepster. De doelvrouw van Manchester United stopte in de tweede helft van de finale de slap ingeschoten strafschop van Jennifer Hermoso, waardoor de spanning in de wedstrijd bleef.

Zeiler Bos bij WK zevende in de Ilca 7-klasse

15.03 uur: Zeiler Duko Bos is bij de wereldkampioenschappen voor de kust van Scheveningen als zevende gefinisht in de Ilca 7-klasse. De 28-jarige Nederlander had in de afsluitende medalrace geen zicht meer op het podium.

De Australiër Matt Wearn pakte de wereldtitel. Hij bleef de Brit Micky Beckett en de Nieuw-Zeelander George Gautrey voor.

Bos heeft met zijn klassering voor Nederland een ticket veiliggesteld voor de Olympische Spelen van volgend jaar. Nederland mag per klasse één zeiler afvaardigen.