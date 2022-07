Mercedes-teambaas Toto Wolff over gedrag fans: ’Persoonlijke aanval op coureur’

In Engeland werd Max Verstappen flink uitgejouwd door een deel van de Britse supporters. Vrijdag in Oostenrijk werd er door een deel van de Nederlandse fans juist hard gejuicht toen Lewis Hamilton (Mercedes) crashte.

„Beide voorbeelden getuigen niet echt van sportiviteit”, aldus Wolff. „Als er wordt geapplaudisseerd na een crash van een coureur, moet je je afvragen of je de sport wel begrijpt. Boegeroep is ook niet goed. We vechten als teams allemaal voor een goed resultaat en zijn niet blij als we verliezen, maar boegeroep is een persoonlijke aanval op een coureur. Fans moeten zich de vraag stellen hoe zij het zouden vinden, als het hen zou overkomen. We houden van de fans, we willen dat ze hier zijn en ze zijn gepassioneerd, maar het moet niet persoonlijk worden.”

Hamilton én zijn teamgenoot George Russell crashten vrijdag tijdens de kwalificatie. De schade aan beide auto’s is aanzienlijk. Zo wordt het hele chassis van de auto van Hamilton vervangen.