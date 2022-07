Ook Hamilton hekelt gedrag fans die juichten na zijn crash

Vorig seizoen was het nog Max Verstappen die in Engeland flink werd uitgejouwd door een deel van de Britse supporters na een crash. In Oostenrijk waren het dus Nederlandse fans die hard juichten toen Hamilton crashte.

„Ik heb ze niet horen juichen, er gingen een heleboel dingen door me heen tijdens de crash”, aldus Hamilton. „Ik kreeg het pas naderhand mee en ik keur zoiets af. Een coureur zou in het ziekenhuis kunnen liggen en dat ga je toejuichen? Waarom zoiets of de verwondingen van iemand zo toejuichen? Het had ook niet mogen gebeuren op Silverstone (toen Verstappen crashte, red.) en het zou hier niet mogen gebeuren .”

Toto Wolff. Ⓒ ANP/HH

Boegeroep

„Beide voorbeelden getuigen niet echt van sportiviteit”, liet Wollf eerder al weten. „Als er wordt geapplaudisseerd na een crash van een coureur, moet je je afvragen of je de sport wel begrijpt. Boegeroep is ook niet goed. We vechten als teams allemaal voor een goed resultaat en zijn niet blij als we verliezen, maar boegeroep is een persoonlijke aanval op een coureur. Fans moeten zich de vraag stellen hoe zij het zouden vinden, als het hen zou overkomen. We houden van de fans, we willen dat ze hier zijn en ze zijn gepassioneerd, maar het moet niet persoonlijk worden.”