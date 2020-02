Max Verstappen: ’Vanaf de eerste race moet ik er staan’

„Het doel is wereldkampioen worden en dat moet je er vanaf de eerste race staan”, zei de Nederlander op de website van de Formule 1.

Verstappen maakte woensdag op het circuit van Silverstone de eerste kilometers in de RB16, de raceauto van Red Bull waarin de Limburger dit jaar het kampioenschap rijdt. Eerst komen de testraces in Barcelona, op 15 maart is de openingsrace in het Australische Melbourne. Hij was positief over de eerste kennismaking.

„Willen we voor de titel gaan, dan moeten we beter presteren dan vorig jaar. Ik hoop enorm dat we vanaf race één meedoen om de overwinning, want dan kan het echt een interessant en leuk jaar worden.”

Verstappen reed vorig seizoen zijn beste jaar in de Formule 1. Hij won drie races, pakte twee polepositions en eindigde als derde in het kampioenschap. Maar het duurde wel tot race negen eer de Nederlander zijn eerste zege boekte (in Oostenrijk).

Dit jaar moet het lukken vanaf het begin vooraan te rijden, verwacht teambaas Christian Horner. „We hebben een geweldig debuutseizoen gehad met motorleverancier Honda en de samenwerking wordt steeds beter. Deze winter is de motor verder geïntegreerd en onze auto is nu echt een plaatje. Ik denk dat de topteams dit jaar heel dicht bij elkaar zitten en voorzie een lang, zwaar en spannend seizoen.”

