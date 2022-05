El Yaakoubi haalt uit naar Roda JC: ’Hun filmpje draaiden we tijdens onze voorbereiding’

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Voor de camera’s van ESPN liet de rechtsback er geen twijfel over bestaan dat het feest dat Roda vierde in Kralingen olie op het vuur was voor Excelsior: „Zij vierden hem bij ons of ze gewonnen hadden, met juichen en foto’s, dat zou ik niet doen...”

Met enige genoegdoening gaat El Yaakoubi verder: „Nu krijgen zij hem op hun neus. Dit heeft ons wel gemotiveerd ja, hun filmpje was onderdeel van onze voorbereiding. Het gaf mij in ieder geval wel extra energie om het hier te laten zien.”

Excelsior versloeg Roda JC in een tweeluik met een 2-2 gelijkspel in eigen huis en een 0-2 zege in de uitdstrijde. De Kralingers nemen het in de volgende ronde van de play-offs op tegen de nummer zestien van de Eredivisie. Later op zondag wordt bekend wie dat zal zijn.