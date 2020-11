John van den Brom en Genk hebben overeenstemming bereikt

John van den Brom. Ⓒ ANP

GENK - John van den Brom vertrekt definitief naar RC Genk. Nadat FC Utrecht en de Belgische club donderdag al overeenstemming bereikten over een afkoopsom (half miljoen euro) heeft de trainer op vrijdagavond even na tienen ook zelf een akkoord met RC Genk. Van den Brom meldde zich vrijdagmiddag bij de Limunus Arena in Belgisch Limburg, waar hij werd ontvangen door technisch directeur Dimitri De Condé, om de laatste details door te spreken. De trainer wordt maandag gepresenteerd en leidt zondag al de eerste training.