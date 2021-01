Manchester United-ster Bruno Fernandes moet alleen Ruud van Nistelrooy voor zich dulden

Door de 2-1 zege op Aston Villa deelt het elftal van Ole Gunnar Solskjaer de koppositie voorlopig met Liverpool. De misschien wel belangrijkste kracht achter het succes is Bruno Fernandes. De middenvelder, die een jaar geleden overkwam van Sporting Lissabon, produceerde tegen Villa zijn negentiende doelpunt in de Premier League. Daarvoor had hij slechts 30 duels nodig.

In de historie van de club scoorde alleen Ruud van Nistelrooy vaker na 30 duels in de Engelse competitie: 22 goals. Maar Van Nistelrooy was een centrumspits. Van Persie, eveneens een aanvaller, produceerde net als Fernandes 19 treffers in zijn eerste 30 Premier League-wedstrijden.

Ruud van Nistelrooy vond regelmatig het net in dienst van Manchester United. Ⓒ ANP/HH

Intussen probeert Solskjaer, die Donny van de Beek 90 minuten op de bank hield, het hoofd koel te houden: „Ik ben blij met de positie waarin we verkeren. Ik denk dat het allemaal heel close wordt in de competitie. Elke overwinning brengt je weer een stap verder. Je kan de titelrace al wel verliezen in de eerste tien duels. Dit is dus een goede positie om in te verkeren. Met wedstrijden zoals vanavond maak je het verschil. Maar we moeten niet te blij zijn. We zijn er nog niet, maar deze punten zijn wel belangrijk.”