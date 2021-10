Premium Het beste van De Telegraaf

ColumnWim Kieft ’Het glipt Daley Blind uit zijn handen’

Door wim kieft Kopieer naar clipboard

Wim Kieft Ⓒ Telegraaf

Het is iets tegenwoordig met al die houdinkjes. Zo moet je het gedrag van sommigen zien. Van Louis van Gaal ben je wel wat gewend, hoewel je z’n gedrag zeker niet per definitie goed hoeft te praten. Maar dat Daley Blind zich hooghartig gedraagt en de media de oren wast... Dat hoort niet bij Blind. Zo steekt hij niet in elkaar.