Vitesse sluit uiterst onrustige week toch nog succesvol af

Dat Vitesse aan het begin van het seizoen pas heel laat de spelersgroep kon formeren, zal waarschijnlijk geen fatale gevolgen hebben. Bovendien kan de club de resterende wedstrijden rekenen op de steun van fans, die het Gelredome eindelijk sfeervol maakten. Door een actie - twee wedstrijden voor de prijs van één - waren ze met 19.000 op het cruciale duel afgekomen. Een paar spelers, waaronder Wittek, hielp mee met het schilderen van spandoeken.

Buiten die actie beleefde Vitesse een onrustige week. Dat kwam niet alleen door de plotse absentie van Phillip Cocu, die een blindedarmoperatie moest ondergaan. De overname van de club door Coley Parry is nog steeds niet afgerond. Daar kwam het gekrakeel met NAC rond Toon Gerbrands nog bij. De Arnhemse club liet zaterdag weten dat de verwachting is dat Gerbrands de komende week gewoon als adviseur aan de slag kan gaan.

Felle strijd

Op het trainingsveld ging het er fel aan toe. Dat leidde tot een botsing tussen Million Manhoef en Maximillian Wittek, die gewoon een basisplaats kregen. Cocu had ze voor zijn absentie allebei een boete gegeven. Dat was afdoende. Interim-trainer Chris van der Weerden noemde het akkefietje een gevolg van de scherpte die tijdens de trainingen de afgelopen week gevraagd werd. Alleen zo denkt Vitesse de plek in de Eredivisie rechtstreeks veilig te kunnen stellen.

Mohamed Sankoh heeft de score verdubbeld. Ⓒ Pro Shots

Dat van de spelers het uiterste gevraagd wordt, moest onder meer Sondre Tronstad ervaren. Voor hem was geen basisplaats meer weggelegd. „Omdat het hem op de training aan scherpte ontbreekt”, zei Van der Weerden, die voortdurend in contact stond met Cocu. „Natuurlijk was Tronstad zwaar teleurgesteld. Ik heb vrijdag met hem gesproken. Ik kon op hem rekenen als ik hem als invaller nodig zou hebben.

Tronstad was niet het enige slachtoffer. Ook Oroz, Cornelisse en Bialek moesten de 1-0 nederlaag van vorige week bij RKC met een plaats op de bank bekopen. In de nieuwe slagorde was Vitesse in de openingsfase veel feller dan de ploeg, die vorige week Ajax nog op een gelijkspel hield. Nadat de adelaar zijn rondjes had gevlogen en er al een Flamingo op het veld stond besloot Wittek van een vrije trap een vredesduif te maken. Vanaf de rand van het strafschopgebied fladderde zijn vrije trap fraai over de muur in het doel.

Rijen weer gesloten

De manier waarop die treffer gevierd werd, bewees dat de rijen weer gesloten waren. Voor Wittek was het zijn derde treffer van het seizoen. De voorsprong was voor Vitesse het sein om terug te plooien. Behoudens een paar uitbraken van Million Manhoef, die zich te zelfzuchtig toonde, was er voor de pauze niet veel meer te beleven. Go Ahead stelde er niet een doelpoging tegenover.

Na de pauze dirigeerde Van der Weerden zijn ploeg weer naar voren. Sankoh had al een paar kansen laten liggen, maar na een hoekschop die door Melle Meulensteen verlengd werd was het via de punt van zijn schoen het wel raak. Voor de spits, die pas voor de vierde keer dit seizoen een basisplaats kreeg, was het zijn tweede competitietreffer. Eerder leverde zijn goal op bezoek bij AZ een gelijkspel op. Nu ging het om een bevrijdende treffer die juist viel op een moment dat Go Ahead-trainer René Hake door drie spelers te wisselen zijn ploeg van een nieuwe impuls wilde voorzien. Zelfs een bal op de lat kon de Arnhemmers daarna niet meer verontrusten.

„Dat is de manier om te overleven.” Dat zei Matus Bero na de 2-0 overwinning van Vitesse. De aanvoerder nam zijn ploeg, die een gretige indruk maakte, vooral na de rust nadrukkelijk op sleeptouw. „Deze zege hadden we keihard nodig. Het is de kick die we nodig hadden. Er is met veel meer passie gespeeld dan bijvoorbeeld tegen RKC. Maar eigenlijk moet je altijd met deze instelling aan de aftrap staan.”

Bero hoopt dat het besef nog op tijd gekomen is om rechtstreekse degradatie af te wenden. Hij noemde de ambiance in het Gelredome ’geweldig’. „De druk op onze schouders is enorm. Dan is het een geweldige steun dat zoveel mensen meeleven”, aldus Bero.

Big win win

Ook Wittek sprak van een ’big, big win’. Voor de vrije trap waaruit de openingstreffer voort kwam, overlegde hij met Marco van Ginkel. „Bij de training een paar dagen geleden heb ik er van dezelfde plek ook een paar ingeschoten. Daarom besloten we dat ik hem zou nemen”, zei Wittek, die nog even terugkwam op het vechtpartijtje met Manhoef bij de training. „Dat hoort bij voetbal. Bij clubs die laag staan op de ranglijst kunnen de emoties wel eens wat hoger oplopen. Maar het is uitgepraat. Misschien hebben we er de rest van het seizoen nog voordeel van.”

Van der Weerden, bij Vitesse op de bank de vervanger van Cocu, had al contact gehad met de hoofdtrainer. Hij vertelde dat hij de spelers twee dagen vrij had gegeven. Met de mededeling ’dan voel je het goed aan’, reageerde Cocu volgens Van der Weerden. De vervanger sprak van drie cruciale punten. „Het is fijn voor de ploeg. Er is hard gewerkt. Maar we hebben nog zes duels te gaan en we zijn er nog lang niet.”