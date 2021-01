Dakar: dagwinst Benavides bij motoren, Peterhansel op weg naar veertiende eindzege

Hij legde de 465 kilometer lange woestijnproef in de omgeving van kustplaats Neom 1 minuut en 34 seconden sneller af dan José Ignacio Cornejo. De Chileen, evenals Benavides uitkomend voor het fabrieksteam van Honda, blijft de leider in het algemeen klassement.

Cornejo heeft in de algemene rangschikking een voorsprong van ruim 11 minuten op Benavides, die zijn tweede dagsucces in de rally door Saudi-Arabië boekte en zijn jongere broer Luciano Benavides zag uitvallen door een crash.

Cornejo profiteerde vooral van het wegvallen van tweevoudig winnaar Toby Price. De Australiër stond kort achter Cornejo als tweede in het klassement, maar ging na 155 kilometer in de proef hard onderuit en blesseerde daarbij zijn arm en schouder. Price (KTM) moest de rally verlaten en is overbracht naar het ziekenhuis.

Peterhansel op weg naar veertiende eindzege Dakar

Stéphane Peterhansel is hard op weg naar zijn veertiende eindzege in de Dakar Rally. De Franse rallyrijder won de negende etappe en verstevigde zijn leidende positie in het algemeen klassement. De woestijnrally door Saudi-Arabië telt nog drie etappes en eindigt vrijdag.

’Monsieur Dakar’ raasde in de 465 kilometer lange proef in de omgeving van kustplaats Neom in zijn Mini-buggy over de zandwegen en klokte 4 uur en 50.27 minuten. Zijn grote rivaal Nasser Al-Attiyah (Toyota) deed er 12 minuten langer over. De drievoudig winnaar uit Qatar verspeelde kostbare tijd door twee lekke banden.

Het was pas de eerste ritzege voor Peterhansel in deze editie van Dakar, maar het was wel een belangrijke. Hij heeft nu in het klassement een voorsprong van 17.50 minuten op Al-Attiyah opgebouwd. De nummer 3 in de stand, titelverdediger Carlos Sainz (Mini), staat al op meer dan een uur.

De 55-jarige Peterhansel is de succesvolste deelnemer aan de beruchte woestijnrally. Hij won zes keer het motorklassement en staat op zeven overwinningen bij de auto’s.