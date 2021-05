Ronald Koeman zwijgt over toekomst: ’Dat ga ik niet herhalen’

„Mijn toekomst? Dat is geen vraag voor mij. Ik ga er niet over praten. Ik heb gezegd hoe ik erover denk in mijn persconferentie voor de wedstrijd en ik ga dat niet herhalen”, zei Koeman zondagavond.

Een dag voor het duel met Celta verwoordde Koeman het als volgt: „We hebben met het bestuur afgesproken om aan het einde van het seizoen met elkaar te gaan praten. Het is voor een trainer heel belangrijk om het volledige vertrouwen te hebben. Als dat het geval is, kan en wil ik blijven.”

Barça kwam voor de derde keer op een rij niet tot winst in een thuiswedstrijd in La Liga. Mogelijk was het duel met Celta de laatste wedstrijd van Lionel Messi in Camp Nou. „Hopelijk is dat niet het geval. Hij is nog altijd de beste speler ter wereld en hij heeft vandaag nog maar eens laten zien dat zonder hem spelen voor ons onmogelijk is”, aldus Koeman.

„Hij heeft dertig doelpunten gemaakt en ons zoveel punten bezorgd door de jaren heen. We willen dat hij blijft, maar dat is aan hem. Als hij niet blijft, wie moet dan de doelpunten gaan maken?”

Messi bezorgde FC Barcelona een voorsprong, maar door twee doelpunten van Sani Mina verloor de ploeg van Koeman alsnog. Daardoor strijden Atlético Madrid en Real Madrid op de laatste speeldag om de titel. FC Barcelona speelt komend weekend uit tegen Eibar, dat zondag degradeerde.

Voor het eerst sinds het seizoen 2007-2008 eindigt FC Barcelona niet als kampioen of als de nummer 2 van Spanje.