Jonny Clayton nieuwe kampioen Premier League Darts

Het is voor Clayton de tweede echt grote prijs die hij in zijn loopbaan wint als ’single speler’. Eerder dit jaar won de Welshman The Masters, en samen met Gerwyn Price was hij namens Wales al eens de beste in de World Cup of Darts.

Clayton, die net als De Sousa nooit eerder in de finale (of zelfs maar de halve finale) van de Premier League stond, rekende eerder op de avond al af met Michael van Gerwen. Clayton kwam tegen Mighty Mike 6-4 voor, 7-6 achter, maar perste er een geweldig slotstuk uit en versloeg de Nederlander uiteindelijk met 10-8. De Sousa was met een nog kleiner verschil (10-9) te sterk voor Nathan Aspinall in de andere halve eindstrijd.

Clayton hield zelf zijn eerste drie legs en slaagde erin er eentje af te snoepen van De Sousa, waardoor hij een 4-2 voorsprong nam. Dat gaatje was voldoende om de hele wedstrijd aan de leiding te blijven. Via 6-4 en 9-5 liep de man uit Llanelli uiteindelijk weg bij De Sousa, die donderdagavond nog zo’n prachtige 120-finish had door drie keer tops te gooien. Met een 11-5 overwinning nam Clayton uiteindelijk de titel over van Glen Durrant, die dit jaar geen rol van betekenis speelde in de competitie en zelfs de eerste schifting op ’Judgement Night’ niet overleefde.

„Ik ben niet emotioneel, maar wel zó ontzettend trots”, straalde de toernooiwinaar bij RTL7. „Ik heb hier geen woorden voor. Darten is mijn hobby en dat ik dan dit presteer, is een droom die uitkomt. 2021 is echt mijn jaar, trotser dan nu kan ik niet zijn.”