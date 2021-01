Virgil Van Dijk traint weer met een bal: ’Hij oogt sterker dan ooit’

"Ik zal er alles aan doen om zo snel mogelijk terug te keren", zei de aanvoerder van het Nederlands elftal toen. "Ik bekijk mijn revalidatieproces van dag tot dag. Mijn focus ligt daar volledig op." Bondscoach Frank de Boer hoopt dat Van Dijk op tijd hersteld is voor het EK van komende zomer.

Van Dijk werkte in eerste instantie aan zijn herstel op het trainingscomplex van Liverpool. Enkele weken geleden ging hij naar Dubai, om verder te revalideren. Hij kwam daar dit weekeinde zijn voormalige teamgenoot Dejan Lovren tegen, die met FC Zenit op trainingskamp is in Dubai. "Virgil had een zware blessure, maar hij ziet er sterker uit dan ooit", schreef de Kroaat op Twitter. "Je zit snel weer op topniveau, broer."