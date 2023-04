Pijnlijke nederlaag voor Ten Hag en Manchester United in Premier League

De eerste vier clubs in de Engelse competitie plaatsen zich voor de Champions League. De strijd om de titel gaat tussen Arsenal (72 punten) en Manchester City (64). Daar achter strijden Newcastle en Manchester United met onder meer Tottenham Hotspur, Brighton & Hove Albion en Liverpool om de resterende tickets voor de Champions League.

Manchester United versloeg Newcastle eind februari op Wembley met 2-0 in de finale van het toernooi om de League Cup. Sindsdien lukte het de ploeg van Ten Hag echter niet meer om te winnen in de Premier League. De ’Mancunians’ gingen met maar liefst 7-0 onderuit bij Liverpool en kwamen tegen hekkensluiter Southampton niet verder dan 0-0. ManUnited bereikte wel de kwartfinales in de Europa League en de halve finales van de FA Cup.

Hoog tempo Newcastle

Wout Weghorst stond tegen Newcastle in de punt van de aanval, maar de Oranje-international werd na een uur gewisseld. Tyrell Malacia bleef op de bank. Bij de thuisclub voorkwam Botman, onlangs voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal, al in de openingsfase met een sliding dat Weghorst kon scoren.

Newcastle speelde in een hoog tempo en zette Manchester United daarmee constant onder druk. Spits Alexander Isak en Willock (twee grote kansen) verzuimden om de ploeg van trainer Eddie Howe voor rust op voorsprong te zetten. Na ruim een uur spelen kopte Willock van dichtbij wel raak, nadat Allan Saint-Maximin bij de tweede paal een voorzet van Bruno Guimarães voor het doel had gekopt. Kort voor tijd scoorde ook Wilson met een kopbal, uit een vrije trap van aanvoerder Kieran Trippier.

Ten Hag had een duidelijke verklaring voor de nederlaag. „De tegenstander was hongeriger, gedrevener, gemotiveerder en zij wilden absoluut de duels winnen”, zei Ten Hag voor de camera van Viaplay. „Op het middenveld werden we een aantal keer overlopen. Dat konden we stoppen met het heel veel blokken van schoten. Maar uiteindelijk creëerden ze zoveel kansen, dat ze er uiteindelijk eentje hebben gemaakt.”

Volgens Ten Hag speelde ook de finale van het toernooi om de League Cup mee. Manchester United won dit duel met 2-0 van Newcastle United. „Ze waren zo hongerig om revanche te nemen voor de bekerfinale. Daar zag je dat wij het verschil maakten met dezelfde manier waarmee zij vandaag wonnen. Je moet die passie en die gedrevenheid elke keer op de mat leggen. Doe je dat niet op één of twee posities, dan krijg je problemen.”

West Ham United wint ’degradatiekraker’ in Premier League

West Ham United heeft in de Premier League de ’degradatiekraker’ tegen Southampton gewonnen. De Marokkaanse verdediger Nayef Aguerd besliste het duel tussen de nummers 19 en 20 van de Engelse voetbalcompetitie in het voordeel van West Ham: 1-0.

Nayef Aguerd was de gevierde man. Ⓒ ANP/HH

De ploeg van trainer David Moyes verliet daardoor de degradatiezone en klom naar de veertiende plaats.

De verschillen onderin de Premier League zijn bijzonder klein. Southampton staat onderaan met 23 punten, maar de achterstand op de ’veilige’ zeventiende plaats van Leeds United bedraagt slechts 3 punten. Everton (ook 26 punten) en Leicester City (25) bivakkeren op dit moment met Southampton onder de degradatiestreep. Leicester verloor zaterdag met 2-1 van Crystal Palace en dat was voor de clubleiding reden om trainer Brendan Rodgers te ontslaan.

Tussen het als twaalfde geklasseerde Crystal Palace en Southampton zitten 7 punten. De onderste drie degraderen uit de Premier League.