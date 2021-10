NEC stoïcijns naar zege in lege Goffert

De entourage in het Goffert-stadion riep herinneringen op aan het voorbije coronaseizoen, toen de wedstrijden vrijwel allemaal zonder publiek werden afgewerkt. NEC moest de wedstrijd in een leeg stadion afwerken, nadat het na de ineenstorting van een deel van het uitvak bij de Gelderse derby tegen Vitesse niet gelukt was om een alternatieve speellocatie te vinden.

Om de fans een beetje tegemoet te komen, waren er drie locaties ingericht rondom De Goffert, waarop de supporters de wedstrijd op schermen konden volgen. Zo’n duizend supporters maakten van die gelegenheid gebruik. Een deel van de fans verzamelde zich op de omloop rond het stadion om door de hekken een glimp van de wedstrijd op te vangen. Met gezang zorgden zij nog een beetje voor stadiongeluid.

NEC ging het beste met de situatie om en kwam overtuigend uit de startblokken. NEC-trainer Rogier Meijer had dezelfde ploeg het veld ingestuurd als vorige week tegen FC Twente. Met het geroutineerde duo Lasse Schöne-Edgar Barreto als zenuwcentrum op het middenveld dicteerde NEC de wedstrijd.

Het resulteerde ook in goede kansen, maar FC Groningen-doelman Peter Leeuwenburgh redde goed op inzetten van Souffian El Karouani en Elayis Tavsan. FC Groningen kwam in het stuk niet voor en door de lege tribunes waren de tirades van FC Groningen-trainer Danny Buijs – net als vorig seizoen het geval was – goed hoorbaar.

Akman breekt het duel open. Ⓒ ANP/HH

Op slag van rust had Buijs alle reden om boos te zijn, want zijn aanvoerder Mo El Hankouri besloot om onbegrijpelijke redenen vanaf de middenlijn terug te spelen op zijn eigen doelman. De bal was niet hard genoeg om doelman Leeuwenburgh te bereiken en kon opgepikt worden door Ali Akman, die er simpel 1-0 van maakte.

Na een ongetwijfeld stormachtig kwartiertje in de kleedkamer kwam het op een teleurstellende vijftiende plaats bivakkerende FC Groningen stukken beter terug na rust. FC Groningen greep het initiatief en El Hankouri kreeg een goede kans op de gelijkmaker. Maar de captain miste en meteen daarna verdubbelde NEC de voorsprong. Na een snelle inworp van Akman, stuitte Okita op Leeuwenburg en had Tavsan de bal voor het intikken (2-0). De NEC-supporters hosten vrolijk achter de hekken. Helemaal toen Jonathan Okita voor de derde Nijmeegse treffer zorgde.

De klap van de tweede tegentreffer kwam FC Groningen niet meer te boven. De ploeg van Buijs, die Bart van Hintum al voor rust geblesseerd zag uitvallen, is aan een uitermate moeizaam seizoen bezig. De nummer zeven van vorig seizoen heeft veel problemen om het vertrek van zeven basisspelers (Padt, Itakura, Matusiwa, Gudmundsson, Lundqvist, El Messaoudi en Da Cruz) op te vangen. Van het kwartet nieuwelingen, dat technisch directeur Mark-Jan Fledderus op de slotdag van de transferwindow met veel toeters en bellen binnen hengelde om de selectie op peil te brengen, stond in Nijmegen alleen Laros Duarte in de basis.

Groningen moet het in komende duels doen

Met wedstrijden tegen RKC Waalwijk, Go Ahead Eagles, Fortuna Sittard en PEC Zwolle voor de boeg heeft FC Groningen een programma om afscheid te nemen van de onderste plaatsen, maar dan zal de ploeg van Buijs beter moeten spelen dan in Nijmegen, waar het met uitzondering van een korte fase na rust zwaar onder de maat was.

Ondertussen bivakkeert NEC op de zevende plek, de positie waar FC Groningen eind vorig seizoen stond. De Nijmegenaren hebben al zeventien punten bijeengesprokkeld. In de regel wordt aangenomen dat 34 punten voldoende zijn voor handhaving en dat betekent dat NEC op een derde van de competitie al de helft van het voor Eredivisiebehoud vereiste aantal punten heeft gepakt.