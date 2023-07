Late Italiaanse treffer nekt Argentijnse voetbalsters op WK

AUCKLAND - De Italiaanse voetbalsters zijn het WK in Australië en Nieuw-Zeeland begonnen met een zege op Argentinië. Italië won in Auckland in Nieuw-Zeeland met 1-0 door een late treffer van Cristiana Girelli.

Cristiana Girelli is de gevierde vrouw. Ⓒ ANP/HH