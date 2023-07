Ruime zege voetbalsters Duitsland en Brazilië, late goal Italië nekt Argentinië

Alexandra Popp zorgde in de eerste helft voor de twee Duitse treffers. Direct na de start van de tweede helft zorgde Klara Bühl voor de 3-0. De Marokkaanse speelsters Hanane Ait El Haj en Zineb Redouani breidden de voorsprong van de Duitsers vervolgens nog verder uit door eigen doelpunten. Lea Schüller tekende in de slotfase voor de 6-0.

Duitsland greep in 2003 en 2007 al eens de wereldtitel en is de huidige nummer 2 van de wereld.

Brazilië klopt Panama

In groep F was Brazilië met 4-0 te sterk voor Panama. Bij rust had de Braziliaanse ploeg al een 2-0-voorsprong door twee doelpunten van Ary Borges. Zij zorgde ook in de tweede helft nog voor een treffer, net als haar teamgenoot Bia Zaneratto. In dezelfde groep bleef Frankrijk zondag steken op 0-0 tegen Jamaica.

Cristiana Girelli is de gevierde vrouw. Ⓒ ANP/HH

Late Italiaanse treffer nekt Argentinië

Eerder op dag wonnen de Italiaanse voetbalsters met 1-0 van Argentinië door een late treffer van Cristiana Girelli.

Italië, de nummer 16 van de wereldranglijst was sterker dan de Argentijnse voetbalsters die twaalf plaatsen lager staan. Maar tot doelpunten leidde dat lang niet. Invalster Girelli kopte in de 87e minuut op aangeven van Lisa Boattin toch de 1-0 binnen.

Florencia Bonsegundo van Argentinië probeerde met een goede vrije trap nog wat terug te doen in de extra tijd, maar keepster Francesca Durante keerde het schot.

In dezelfde groep won Zweden zondag met 2-1 van Zuid-Afrika.

