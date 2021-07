Premium Sport

Noël van ’t End vecht tegen tranen: ’Dit staat zó ver af van wat ik voor ogen had’

Met dit scenario had Noël van ’t End geen seconde rekening gehouden. De 30-jarige Utrechter was er stellig van overtuigd dat hij de finale zou gaan judoën, hij was zelfs al aan het filosoferen over wie zijn tegenstander zou worden in zijn strijd om olympisch goud. In de Japanse Budokan Arena, het he...