Feyenoord verlengt contract met gewilde goalgetter Santiago Giménez

„Ik ben Feyenoord dankbaar voor het vertrouwen dat uit deze contractverlenging spreekt. De club heeft mij op alle mogelijke manieren geholpen om mijn aanpassing goed te laten verlopen toen ik naar Rotterdam kwam”, aldus de Zuid-Amerikaan. „Door de hulp van de trainers en mijn medespelers heb ik een geweldig eerste seizoen beleefd. Met supporters die me altijd ongelofelijk veel energie geven. Daarmee leef ik echt mijn droom op dit moment en ik kijk meer dan uit naar het komende seizoen en onze nieuwe uitdagingen.”

Giménez kwam afgelopen seizoen in alle competities 23 keer tot scoren. Daarmee was hij de clubtopscorer. Door zijn goede seizoen werd hij door de Mexicaanse bondscoach geselecteerd voor de Gold Cup en in de finale, tegen Panama, maakte hij vlak voor tijd het winnende doelpunt.

Giménez werd vorig jaar overgenomen van de Mexicaanse club Cruz Azul. Net als afgelopen seizoen gaat hij met rugnummer 29 spelen.

Feyenoord speelt vrijdag de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal. PSV is in Rotterdam de tegenstander. De Rotterdammers beginnen de Eredivisie op zondag 13 augustus met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard.

Officieel: Feyenoord maakt komst Japanse aanvaller Ayase Ueda bekend

Feyenoord heeft de komst van de nieuwe Japanse spits wereldkundig gemaakt. Ayase Ueda maakt per direct de overstap van Cercle Brugge en heeft in De Kuip een contract voor vijf seizoenen tot medio 2028 getekend.

Ueda is gehaald als vervanger van de naar Rangers vertrokken Braziliaan Danilo. Hij is bij Feyenoord voorlopig tweede spits, achter de Mexicaanse topscorer Santiago Giménez die geschorst is voor de eerste twee groepsduels in de Champions League.

Ayase Ueda in actie. Ⓒ ANP/HH

Ueda treedt met zijn komst naar Feyenoord in de voetsporen van Shinji Ono, die tussen 2001 en 2005 in Rotterdam furore maakte en een van de sterkhouders was van het Feyenoord dat in 2002 de UEFA Cup won.