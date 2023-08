Officieel: Feyenoord maakt komst Japanse aanvaller Ayase Ueda bekend

Ueda is gehaald als vervanger van de naar Rangers vertrokken Braziliaan Danilo. Hij is bij Feyenoord voorlopig tweede spits, achter de Mexicaanse topscorer Santiago Giménez die geschorst is voor de eerste twee groepsduels in de Champions League.

Ueda treedt met zijn komst naar Feyenoord in de voetsporen van Shinji Ono, die tussen 2001 en 2005 in Rotterdam furore maakte en een van de sterkhouders was van het Feyenoord dat in 2002 de UEFA Cup won.