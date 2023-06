Max Verstappen dient Lewis Hamilton van repliek: ‘Hoorde ik niet toen hij titels won’

De Britse coureur van Mercedes opperde het idee dat teams misschien pas vanaf 1 augustus de focus mogen verleggen op de auto van het jaar erna en niet al in deze fase van het seizoen. Zeker Red Bull kan op dit moment al met een schuin oog naar 2024 kijken, gezien de dominantie van met name Verstappen dit jaar.

,,Het leven is niet eerlijk, niet alleen in Formule 1”, lachte Verstappen, die even later in de paddock op de Red Bull Ring nog even doorging op de materie. ,,Ik heb hem dit ook niet horen zeggen toen hij al die jaren titels won, toch? Dan lijkt het mij nu ook niet op z’n plaats. Dit is hoe Formule 1 werkt. Als je een competitieve auto hebt, kan je op een gegeven moment meer naar het seizoen erop gaan kijken. Het is logisch dat dit dan wordt gezegd, maar ze moeten ook niet vergeten hoe de situatie was toen ze bij Mercedes jaren op rij kampioenschappen wonnen. Als wij toen zoiets hadden gezegd, hadden we ze waarschijnlijk net zo gereageerd als zoals ik dat nu doe.”