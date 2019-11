Hongerige recordverslinder lonkt naar succes op Spelen

Arno Kamminga bereidt zich voor op de 200 meter schoolslag tijdens de Swim Cup. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Hij begon op jonge leeftijd met zwemmen bij de reddingsbrigade in zijn geboorteplaats Katwijk. Inmiddels is de 24-jarige Arno Kamminga de beste schoolslagspecialist van het hele land. De hongerige recordverslinder verpulvert de ene na de andere nationale toptijd. Momenteel verblijft hij voor een World Cup in Qatar. Als hij zijn huidige stijgende lijn doortrekt, is hij komende zomer de Nederlandse zwemmer om op te letten tijdens de Olympische Spelen in Tokio.