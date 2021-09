Trainer Ruud van Nistelrooy geniet in Keuken Kampioen Divisie: ’Als speler begon ik ook zo’

Voetbal

Virgil van Dijk moest bezorgde Jürgen Klopp video sturen: ’Ik hinkel alleen maar’

Voor zij die FC Liverpool een warm hart toedragen was het dinsdag even schrikken, toen in de laatste minuut van Nederland-Turkije (6-1) Virgil van Dijk een tik op zijn enkel kreeg. De verdediger is echter gewoon fit om dit weekend weer in actie te komen tegen Leeds United.