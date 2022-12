Zuid-Korea naar achtste finales WK na weer een spectaculaire ontknoping

Bij Portugal startte Cristiano Ronaldo in de basis. De sterspeler had in de aanloop naar de wedstrijd tegen Zuid-Korea nog een vraagteken achter zijn naam, maar werd fit genoeg bevonden om te beginnen. De Portugezen kwamen razendsnel op voorsprong via Ricardo Horta die in de vijfde minuut raak schoot. Zuid-Korea bracht de stand binnen een half uur weer op gelijke hoogte via Kim Young-Gwon.

In de tweede helft joegen de Zuid-Koreanen op de tweede treffer. Onder anderen Hwang Hee-Chan was er dichtbij, maar de Portugese doelman redde prima. In de zesde minuten extra tijd was het dan toch raak voor Zuid-Korea. Dit keer scoorde Hwang Hee-Chan wel (2-1) en scharen de Aziaten zich bij de laatste zestien.

Kim Young-Gwon viert de gelijkmaker met zijn ploeggenoten. Ⓒ AFP

Exit Uruguay en Ghana

Over het treffen tussen Ghana en Uruguay lag van begin af aan een pikant sausje. Twaalf jaar geleden sloeg Luis Suárez bij het WK in Zuid-Afrika de bal met zijn hand uit het doel, terwijl de verlenging van de kwartfinale tussen beide landen bijna was afgelopen. Asamoah Gyan kon Ghana toen als eerste Afrikaanse land naar een halve finale van een WK schieten, maar hij faalde. Vervolgens nam Uruguay de strafschoppen beter en ging door naar de halve eindstrijd waar het onderuit ging tegen Nederland. Vooral de vreugde-explosie langs de zijlijn van Suárez, die met rood was weggestuurd, schoot bij de Ghanezen in het verkeerde keelgat.

Mohammed Kudus wordt gevloerd door doelman Sergio Rochet van Ghana (niet op foto). Het leidde tot een strafschop die niet wordt benut. Ⓒ AFP

Suárez begon in ieder geval in de basis. Na een kleine 20 minuten kreeg Uruguay een penalty tegen nadat Ajacied Mohammed Kudus in de ogen van de VAR was gevloerd. Het buitenkansje bleek niet besteed aan André Ayew. De aanvoerder van Ghana faalde vanaf elf meter. Aan de andere kant kregen de Zuid-Amerikanen enkele minuten later een prima kans op de openingstreffer, maar de inzet van Darwin Nuñez werd van de doellijn gehaald. Daarna ging het snel. Eerst scoorde Giorgian de Arrascaeta de 1-0 enkele minuten later gevolgd door de 2-0, een heerlijke treffer van opnieuw de Arrascaeta. Bij beide treffers had Suárez een aandeel.

Giorgian de Arrascaeta viert de openinsgtreffer met Luis Suarez in zijn kielzog. Ⓒ AFP

Het verzet van Ghana leek gebroken, maar de Afrikanen startten na rust voortvarend. Kudus was dicht bij een doelpunt, maar hij kreeg zijn voet net niet tegen de bal. Later bleek ook dat de Ajacied buitenspel stond. Ghana kon daarna nauwelijks een vuist maken en Uruguay kwam na rustig nauwelijks meer inde problemen.

Met nog zo’n 20 minuten op de klok werd de moegestreden Suárez, 35 jaar inmiddels, naar de kant gehaald. Het was nog bijna 3-0 geworden, maar de Ghanese doelman Lawrence Ati-Zigi redde prima op een loeihard schot van Federico Valverde.

Na het nieuws dat Zuid-Korea op voorsprong stond Portugal sloeg de vlam opeens weer in de pan, maar gescoord werd er niet meer zodat Uruguay en Ghana alle twee hun koffers kunnen pakken.

