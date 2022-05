Gravenberch in het gips: seizoen middenvelder Ajax voorbij

De middenvelder raakte woensdag op de training geblesseerd aan zijn enkel, waarna het gewricht in het ziekenhuis in het gips is gezet. De middenvelder, die nadrukkelijk in de belangstelling staat van FC Bayern München, mist daardoor de duels bij AZ en Vitesse en tussendoor de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen. De blessure van Gravenberch is volgens bronnen binnen Ajax niet ernstig, maar houdt hem naar verwachting zes weken aan de kant.

Als Ajax en Bayern Munchen een akkoord bereiken over de transfersom van de Amsterdammer, heeft hij na twaalf jaar Ajax zijn laatste wedstrijd al gespeeld voor de Amsterdamse club. Dat is een lelijke streep door de rekening van Ten Hag, bij wie Gravenberch altijd op een basisplaats kan rekenen. Ajax heeft drie speelronden voor het einde van de Eredivisie een voorsprong van vier punten op PSV én een beter doelsaldo. Zondag is het met AZ-Ajax en Feyenoord-PSV op het programma Super Sunday.