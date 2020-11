Ronald Koeman: ’Messi heeft me laten zien dat hij nog steeds de beste is’

Koeman legt daarin uit hij hoe hij de Argentijnse vedette kon overtuigen om bij FC Barcelona te blijven na een zeer turbulente zomer waarin Messi op het punt stond zijn koffers te pakken bij de Catalanen.

„Toen ik in Barcelona aankwam, hoorde ik dat Messi ongelukkig was bij de club. In een gesprek bij hem thuis hoorde ik uit zijn mond wat de redenen hiervoor waren”, aldus Koeman. „Ik vertelde hem toen eerlijk dat iets veranderen op voetbalgebied het enige was dat ik kon doen, het spelsysteem, zijn positie op het veld, zijn belang in het team. Maar de controverses die hij had met de club kon ik niet veranderen”, aldus Koeman.

„Messi heeft me laten zien dat hij iemand is die prijzen wil winnen, de beste wil zijn en de beste wil blijven, ook al had hij zijn problemen met de club. Barcelona is een betere ploeg met Messi, dan zonder Messi.”