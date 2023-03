Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Köln mag twee transferperiodes geen voetballers aantrekken

21:00 uur De Duitse voetbalclub 1. FC Köln mag voor straf tijdens de komende twee transferperiodes - in de zomer van dit jaar en in de winterperiode - geen spelers aantrekken. De club zou niet volgens de regels hebben gehandeld bij het aantrekken van de Sloveense spits Jaka Cuber Potocnik.

Köln nam Potocnik vorig jaar over van de Sloveense club Olimpija Ljubljana. De Duitsers zouden de tiener daarbij hebben aangespoord zijn contract voortijdig op te zeggen, waardoor ze geen vergoeding hoefden te betalen, beweren de Slovenen. Volgens de club uit Keulen verbrak Potocnik de verbintenis echter "na meerdere contractbreuken door de club".

Begin dit jaar oordeelde het FIFA-tribunaal echter dat Potocnik zijn contract bij Olimpija Ljubljana onrechtmatig had beëindigd. Bovendien kon Köln volgens de mondiale voetbalbond niet weerleggen dat het als nieuwe club de speler had aangezet tot contractbreuk.

Potocnik mag vier maanden niet in actie komen voor de Duitse club. Bovendien moet hij zijn oude club een schadevergoeding van 51.750 euro betalen.

Köln, de nummer 13 van de Bundesliga, heeft aangekondigd naar het Hof van Arbitrage voor Sport te stappen om de straf aan te vechten.

Atletencommissie: onduidelijkheid IOC hindert atleten

18.17 uur: De oproep van het IOC om atleten uit Rusland en Wit-Rusland weer toe toe laten tot internationale wedstrijden, heeft volgens Inge Janssen, voorzitter van de Nederlandse atletencommissie, voor veel onduidelijkheid gezorgd. De 33-jarige oud-roeister hoopt dat er voor de atleten snel duidelijkheid komt zowel over de Olympische Spelen van Parijs als over de kwalificatietrajecten.

Volgens het IOC zouden de internationale bonden individuele atleten uit Rusland en Wit-Rusland onder bepaalde voorwaarden weer moeten laten deelnemen. Over een mogelijke deelname aan de Spelen van Parijs liet het IOC zich afgelopen dinsdag niet uit. „Ik vind dat het IOC de verantwoordelijkheid niet neemt die het zou moeten nemen, of dat nou voor of tegen deelname van de Russen is”, zegt Janssen. „Ze schuiven het af en stellen uit, waardoor het alleen maar vager wordt voor de sporters.”

De atletencommissie spreekt zich niet uit voor of tegen deelname van Russen en Wit-Russen. „Wij kunnen dat niet zeggen namens alle sporters, want de meningen daarover zijn verdeeld. Het is een politiek vraagstuk waar sporters niet hetzelfde in staan. Door de verschillende standpunten van het IOC, overheden en de NOC’s ontstaan er meerdere kampen. Je hebt sporters die zich er niet mee willen bezighouden en sporters die fel tegen deelname zijn. Nu die aanbevelingen zo onduidelijk blijven, krijg je overal ruimte voor discussie. Dat zorgt bij sporters voor druk dat ze een mening moeten hebben.”

De atletencommissie zei eerder al te hopen dat het vraagstuk over deelname van Russen en Wit-Russen niet op het bordje van de individuele sporters terechtkomt. „We roepen de Nederlandse sportbonden en NOC*NSF op goed te gaan kijken wat er bij welke sport gaat gebeuren en welke consequenties dat heeft voor de kwalificatietrajecten”, zegt Janssen. „Zorg dat je dat zo duidelijk mogelijk hebt uitgestippeld en neem de sporters daarin mee. Zorg dat die zich rustig kunnen voorbereiden.”

Ook de criteria waaronder atleten wel zouden mogen meedoen zorgen voor verwarring, stipt Janssen aan. Zo zouden individuele sporters mee mogen doen, maar teamsporters niet. „Dat zag je ook richting de Spelen van Rio in 2016”, zegt Janssen, die toen als roeister zilver won. „Vanwege de dopingaffaire mochten sommige Russen niet meedoen en andere Russen wel. Er zitten veel haken en ogen aan wat het IOC voorstelt. Bijvoorbeeld dat die atleten moeten gaan aantonen dat ze tegen de oorlog zijn. Dat vragen we ook niet van andere sporters. Als het IOC politiek en sport gescheiden wil houden, zou je dat niet moeten vragen.”

Geen Russen en Wit-Russen op Europese Spelen 2023

13.44 uur: Sporters uit Rusland en Wit-Rusland blijven uitgesloten van deelname aan de derde Europese Spelen in de Poolse stad Krakau deze zomer. Het organisatiecomité volgt daarmee niet de aanbeveling van het Internationaal Olympisch Comité om Russen en Wit-Russen onder neutrale vlag weer te laten meedoen aan internationale wedstrijden.

„Het standpunt van het organisatiecomité blijft ongewijzigd”, meldde de organisatoren woensdag aan het Duitse persbureau DPA. Vertegenwoordigers van het Europees Olympisch Comité besloten in oktober al dat atleten uit de genoemde landen niet aan de Europese Spelen kunnen deelnemen vanwege de Russische agressie tegen Oekraïne.

De derde editie van de Europese Spelen vindt plaats van 21 juni tot en met 2 juli in Krakau. Delegaties uit ongeveer vijftig landen doen mee. Er staan meer dan 25 sporten op het programma. Voor sommige sporten geldt het evenement als een kwalificatiemoment voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

De mondiale atletiekbond World Athletics geeft evenmin gehoor aan de oproep van IOC en houdt vast aan de schorsing van Russische en Wit-Russische atleten vanwege de oorlog. „Zoals het IOC zelf al aangaf, is het de verantwoordelijkheid van de internationale federaties om hierover te beslissen”, aldus een verklaring.

World Athletics hief vorige week wel de dopingschorsing op van Rusland, die al sinds 2015 van kracht was na de ontdekking van een door de staat geregisseerde dopingcultuur. Volgens de bond is het antidopingbeleid nu voldoende op orde. De atletiekfederatie gaf toen ook meteen aan dat Russen en Wit-Russen niet welkom zijn bij internationale wedstrijden zolang de oorlog tegen Oekraïne voortduurt.

Zorgen voor Tottenham Hotspur na uitbreiding ’Juve-schorsing’

13.43 uur: De FIFA heeft de schorsing van (oud-)bestuurders van Juventus door de Italiaanse voetbalbond overgenomen. Door de wereldwijde verbanning kan onder anderen technisch directeur Fabio Paratici van Tottenham Hotspur dertig maanden geen werkzaamheden verrichten voor de Londense club.

Juventus werd begin dit jaar door de Italiaanse bond gestraft voor financieel wangedrag. De topclub kreeg 15 punten aftrek, terwijl verschillende (oud-)bestuurders werden geschorst, waaronder Paratici. De 50-jarige oud-speler was tussen 2010 en 2021 werkzaam in Turijn, voordat hij naar Tottenham verhuisde.

De schorsing van Paratici komt op een vervelend moment voor de Spurs. De club nam afgelopen weekend afscheid van trainer Antonio Conte en moet nu op zoek naar een vervanger. Juventus en Paratici zijn in beroep gegaan tegen de uitspraak.

Sportkoepel stelt: centrum veilige sport opereert onafhankelijk

12.50 uur: Sportkoepel NOC*NSF steunt de oprichting van een onafhankelijk centrum voor grensoverschrijdend gedrag in de sport, maar benadrukt dat het huidige Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) al „volkomen onafhankelijk” opereert.

Minister Conny Helder van Sport kondigde de komst aan van een onafhankelijk integriteitscentrum voor de sport dat zich moet bezighouden met grensoverschrijdend gedrag, doping en matchfixing. Sporters kunnen daar terecht met meldingen, maar ook met vragen. Het is nog onbekend wanneer dat centrum volledig zal draaien.

De eerste stap is volgens de minister om het reeds bestaande CVSN, dat nu nog onderdeel is van sportkoepel NOC*NSF, bij het nieuw te vormen centrum onder te brengen. Volgens Helder doet het CVSN „met veel inzet en deskundigheid” zijn werk, maar is het tijd om dit werk met „meer onafhankelijkheid” te doen.

„Centrum Veilige Sport opereert al gescheiden van de koepel”, zegt een woordvoerster van NOC*NSF. „We garanderen dat sporters zich in alle veiligheid kunnen melden als ze iets kwijt willen. We zouden het zeer betreuren als door de opmerking van de minister de bereidheid van sporters om zich te melden afneemt.”

NOC*NSF werkt volgens de woordvoerster ook samen met VWS aan dit traject. „Want ook wij vinden het belangrijk dat er een onafhankelijk orgaan komt. We zijn daarom al gestart met de voorbereidingen voor verzelfstandiging, in afwachting van dit besluit. De minister geeft gelukkig zelf ook complimenten aan het CVSN, maar de indruk mag niet ontstaan dat er nu ook maar een zweem van afhankelijkheid bestaat.”

Belgische olympisch kampioene Derwael mist EK turnen

12.16 uur: De Belgische topturnster Nina Derwael mist door een schouderblessure de Europese kampioenschappen in het Turkse Antalya (11-16 april). De olympisch kampioene op de brug met ongelijke leggers richt zich nu op haar andere hoofddoelen, de WK in Antwerpen dit najaar en de Olympische Spelen van Parijs in 2024.

„Een blessure is altijd een tegenvaller en komt ook nooit op een goed moment”, reageerde Derwael via de Belgische turnfederatie. „Het is erg jammer, want ik had opnieuw een goed gevoel bij de laatste trainingen”, aldus de turnster, die naast haar olympische titel in Tokio (2021) ook twee wereldtitels (2018 en 2019) en twee Europese titels (2017 en 2018) op het toestel brug heeft.

Zes Nederlandse paardensporters naar wereldbekerfinales in Omaha

11.27 uur: De Nederlandse afvaardiging tijdens de wereldbekerfinales in het Amerikaanse Omaha bestaat volgende week uit zes paardensporters. Dinja van Liere, Marieke van der Putten, Thamar Zweistra, Harrie Smolders, Jur Vrieling en Sam Dos Santos komen tijdens de afsluiting van het indoorseizoen in actie.

Dressuuramazones Van Liere (32) en Van der Putten (40) maken hun debuut in de FEI wereldbekerfinale. Voor Zweistra (40) is het haar tweede finale op rij.

Van Liere behoort met haar paard Hermès N.O.P. tot de kanshebbers voor een medaille. De nummer 4 van de wereldranglijst veroverde vorig jaar twee bronzen medailles op de WK en won de wereldbekerkwalificatiewedstrijden in Amsterdam en Mechelen.

Springruiter Smolders en zijn paard Monaco N.O.P. kunnen eveneens hoge ogen gooien. De 42-jarige ruiter, die vijf keer eerder deelnam aan een wereldbekerfinale, staat op de vijfde plaats van de wereldranglijst. Vrieling (53) bezet plek 19 op de mondiale lijst.

De 16-jarige Dos Santos komt in actie op het onderdeel voltige (turnen op een paard). De wereldkampioen bij de junioren van 2021 eindigde vorig jaar op de vijfde plaats bij de WK voor senioren.

Basketballers Grizzlies boeken zevende zege op rij in NBA

08.33 uur: De basketballers van Memphis Grizzlies hebben voor de zevende keer op rij gewonnen in de Amerikaanse NBA. De ploeg rekende in eigen huis af met Orlando Magic: 113-108. Desmond Bane was topscorer met 31 punten.

De Grizzlies speelden wel zonder hun vedette Ja Morant, die last had van een pijnlijk rechterdijbeen. De ploeg staat tweede in de Western Conference achter Denver Nuggets.

Cleveland Cavaliers incasseerde na vier overwinningen een nederlaag. Atlanta Hawks was net iets sterker en won met 120-118, mede dankzij Dejounte Murray. Hij maakte 29 punten, waarvan 5 in de laatste 2 minuten van de wedstrijd.

Donovan Mitchell noteerde 44 punten voor de Cavaliers. Hij miste 12 seconden voor tijd een 3-punter en probeerde in de slotseconde van grote afstand nog in de basket te mikken, maar de bal stuitte op de rand.

16-jarige McIntosh zwemt wereldrecord op 400 meter vrije slag

07.20 uur: De 16-jarige Canadese zwemster Summer McIntosh heeft bij wedstrijden in Toronto het wereldrecord op de 400 meter vrije slag verbeterd. Ze klokte 3.56,08 en dook 32 honderdsten onder de oude recordtijd, die op naam stond van de Australische olympisch kampioene Ariarne Titmus. Titmus zwom 3.56,40 in mei 2022 in Adelaide.

Titmus won op de Spelen van Tokio olympisch goud op de 200 en 400 meter vrij. McIntosh eindigde in de olympische finale van de 400 meter vrij als 14-jarige op de vierde plaats.

„Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat het wereldrecord mogelijk was, maar zo zie je maar”, zei de verraste McIntosh.