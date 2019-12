Europa League: wie haalt de knockout-fase?

Ook Feyenoord (21.00u) is nog in de race voor Europees overwinteren, terwijl PSV (18.55u) al is uitgeschakeld. AZ (21.00u) was daarentegen al verzekerd van Europees voetbal na de winterstop.

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Europa League.

Groep A

APOEL Nicosia - Sevilla

Qarabag FK - F91 Dudelange

Groep B

Dinamo Kiev - FC Lugano

FC Kopenhagen - Malmö FF

Groep C

FC Basel - Trabzonspor

Getafe CF - FK Krasnodar

Groep D

LASK Linz - Sporting CP

PSV - Rosenborg BK

Groep E

CFR 1907 Cluj - Celtic

Stade Rennes - SS Lazio

Groep F

Eintracht Frankfurt - Vitória Guimaraes

Standard Luik - Arsenal

Groep G

FC Porto - Feyenoord

Rangers - Young Boys

Groep H

Espanyol - CSKA Moskou

Ludogorets - Ferencváros

Groep I

KAA Gent - FC Oleksandriya

VfL Wolfsburg - Saint-Etienne

Groep J

AS Roma - Wolfsberger

Borussia Mönchengladbach - Basaksehir

Groep K

Slovan Bratislava - Sporting Braga

Wolverhampton - Besiktas

Groep L

Manchester United - AZ

Partizan Belgrado - FC Astana

