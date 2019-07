Buitenlandse media: ’Met dit spel wordt Oranje afgeslacht’

„Nederland wint wedstrijd om tweede plaats”, kopt de Duitse krant dan ook. „Met dit spel wordt de finale tegen de VS helemaal niks”, is de conclusie.

De Duitsers menen dat VS - met de sterren Alex Morgan en Megan Rapinoe - veel te sterk voor de Leeuwinnen zullen zijn. „Zeker als je kijkt naar de halve finale. Het was bijna een reden om de tv uit te zetten en te stoppen met kijken. Er werden ongelooflijk veel technische fouten gemaakt, afgewisseld met passes naar niemand.”

Bild sloeg eerder dit toernooi de plank mis, toen er werd gekopt: „Holland wacht op ons in halve finale”, toen de Leeuwinnen de kwartfinale van Italië hadden gewonnen. De Duitsers waren even vergeten dat ze zelf nog de kwartfinale moesten winnen van...Zweden.

’Walk in the park’

Ook de voormalig keepster van Team USA, Hope Solo, heeft er een hard hoofd in dat Nederland de VS zal kunnen bijbenen in de WK-finale. „Sowieso is Team USA veel fitter dan elk ander team in dit toernooi. Dat ziet er dus niet goed uit voor de Hollanders. Ze moeten het duel van hun leven spelen om kans te maken”, zegt ze tegen de BBC.

Hope Solo werd op het WK van 2015 uitgeroepen tot beste keepster. Ⓒ BSR Agency

Dion Dublin, voormalig spits van onder meer het Engelse nationale elftal, gelooft ook niet in de kansen van Oranje. „Wat mij betreft heeft Amerika de cup al met twee handen beet. Deze twee teams staan mijlenver van elkaar vandaan. Het wordt een ’walk in the park’.”

