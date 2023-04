Tiebreaks nekken Griekspoor op Banja Luka Open

Door onze Telesportredactie

Tallon Griekspoor. Ⓒ ANP/HH

Banja Luka - Op de Banja Luka Open is Tallon Griekspoor in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij en Alexei Popyrin ontliepen elkaar zeer weinig, maar in de tiebreaks was de sterk serverende Popyrin de Nederlander twee keer de baas 7-6 (4), 7-6 (4).