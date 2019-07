Van Bommel teleurgesteld: ’PSV slap, we moeten snel kerels worden’

„Ik ben zwaar teleurgesteld”, zei de coach na de 1-0 nederlaag tegen Ajax bij Fox Sports. „Zo snel 1-0 achterkomen, dat mag niet gebeuren. Maar als dat toch gebeurt, moet je snel opstaan. Jezelf in die wedstrijd spelen, laten zien waar je voor komt. We moeten heel snel kerels worden”, aldus de trainer van PSV, dat dinsdag de return in de tweede voorronde van de Champions League bij FC Basel afwerkt.

Bekijk ook: Ajax te sterk voor PSV in Johan Cruijff Schaal

Lammers mist Basel

„De tweede helft kom je anders naar buiten, maar dan moet je wel een doelpunt maken”, ging de coach verder. „Eerst moeten de instelling en bereidheid er zijn, en dan kun je goed gaan voetballen. Niet andersom”, zei Van Bommel, die zijn elftal in de slotfase gereduceerd zag tot tien. Sam Lammers viel geblesseerd uit, terwijl PSV al drie keer had gewisseld. „En vervelende blessure, die langer gaat duren dan een paar dagen”, zei Van Bommel, die Lammers dus in Zwitserland niet kan gebruiken.

Rosario: ’Schijterig’

Aanvoerder Pablo Rosario was evenmin te spreken over de prestatie van de Eindhovenaren. „Het was niet goed genoeg vandaag. Aan de bal niet, in de duels niet. En dan verlies je deze wedstrijd. Natuurlijk mag je niet binnen een minuut met 1-0 achter komen, maar daarna komen we ook niet meer in de wedstrijd. We waren veel te schijterig.”

Bekijk ook: Ajax maakt PSV bij voorbaat kansloos