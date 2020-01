ManUtd jaagt eigen fans weg met ontluisterende nederlaag

Woensdag werd in eigen huis kansloos met 0-2 verloren van Burnley. Het was de derde nederlaag in de laatste vier competitieduels.

The Red Devils kwamen zo onmachtig voor de dag dat duizenden fans Old Trafoord al ruim voor het laatste fluitsignaal hadden verlaten.

Chris Wood en Jay Rodriguez verzorgden de treffers in het Theatre of Dreams, waar dit seizoen in twaalf Premier League-wedstrijden slechts zes keer werd gewonnen.

Manchster United-manager Ole Gunnar Solskjær vindt zijn ploeg inmiddels terug op de vijfde plaats, met slechts 34 punten uit 24 duels. De achterstand op de nog ongeslagen koploper Liverpool, waar drie dagen geleden nog met 2-0 van werd verloren, bedraagt maar liefst dertig punten.

Leicester City

Leicester City is nummer twee Manchester City tot op drie punten genaderd. Dat deed het elftal van coach Brendan Rodgers door thuis van West Ham United te winnen, 4-1. De achterstand op koploper Liverpool blijft levensgroot.

Halverwege leidde Leicester met 2-0, door doelpunten Harvey Barnes en Ricardo Pereira. Vlak na rust kwam West Ham dichterbij, door een benutte strafschop van Mark Noble. Ayoze Pérez, ook van elf meter, maakte de 3-1. De Spanjaard scoorde twee minuten voor tijd nogmaals.

Topschutter en international Jamie Vardy van de thuisclub viel kort voor rust geblesseerd uit.

Tottenham Hotspur

Tottenham klom naar de zesde plaats door de winst op Norwich, dat Tim Krul in het doel had staan. Het werd 2-1. De Zuid-Koreaan Son Heung-Min maakte in de slotfase het winnende doelpunt. Keeper Hugo Lloris maakte na maanden blessureleed zijn rentree bij de Londenaren.