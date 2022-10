Van Gerwen naar halve eindstrijd World Grand Prix

Michael van Gerwen kwam als een raket uit de startblokken en nam al snel een 2-0 voorsprong in de eerste set. Deze gaf hij nog wel weg, maar uiteindelijk behield hij de door zichzelf gestarte set. Dobey deed in zijn eigen set hetzelfde en gaf ook een 2-0 voorsprong uit handen. In de beslissende leg lieten beiden niet hun beste spel zien, maar op het juiste moment stond Dobey op om de stand gelijk te trekken.

Van Gerwen haalde zijn eigen set vervolgens weer binnen, maar liet daarna een kans liggen om zijn uitdager direct te breaken. De beslissende break kwam er even later wel, toen Dobey zichzelf vanaf honderd doodgooide en daarmee Van Gerwen een uitgelezen kans bood. Met een finish van 105 (bull en twee keer tops) maakte de Nederlander het vervolgens af.

Van Gerwen neemt het in de halve finales op tegen wereldkampioen Peter Wright. De Schot won in zijn kwartfinale met 3-2 in sets van de Belg Dimitri Van den Bergh. De andere halve finale gaat tussen Gerwyn Price uit Wales en de Engelsman Nathan Aspinall.

De World Grand Prix is een van de grote toernooien van de profbond PDC, met 600.000 Engelse pond (bijna 700.000 euro) in de prijzenpot. Van Gerwen won het toernooi al vijf keer.