Matchwinner Olga Carmona hoort na WK-finale dat haar vader is overleden: ’Ik weet dat je trots bent’

Volgens de Spaanse voetbalbond overleed de vader van de linksback van Real Madrid al vrijdag, twee dagen voordat de finale plaatsvond. Het Spaanse Relevo meldt echter dat haar familie besloot haar het nieuws niet te vertellen, zodat Carmona zich volledig kon focussen op de finale, en met succes.

„De Spaanse voetbalbond betreurt ten zeerste het overlijden van de vader van Olga Carmona. De speelster heeft het trieste nieuws vernomen na de WK-finale”, schrijft de Spaanse federatie in een persmededeling.

„We betuigen Olga en haar familie onze innige deelneming in deze tijd van diep verdriet. We houden van je, Olga, je bent de geschiedenis van het Spaanse voetbal.”

Tekst gaat verder onder de tweet

Zelf heeft Carmona inmiddels ook gereageerd op het overlijden van haar vader. „Zonder het te weten had ik mijn ’ster’ al voordat de wedstrijd begon. Ik weet dat je me de kracht hebt gegeven om iets unieks te bereiken. Ik weet dat je vanavond naar me hebt gekeken en dat je trots op me bent. Rust in vrede, papa.”

Tekst gaat verder onder de tweet.

Ondershirt

Pijnlijk genoeg toonde ze op haar ondershirt een boodschap met de tekst ’Merchi’, wat naar verluidt een eerbetoon was voor de overleden moeder van haar beste vriendin.

Na de wedstrijd nam ze ’gewoon’ deel aan de festiviteiten, niet wetende wat er was gebeurd. ,,We voelden dat dit team iets speciaals in zich had”, liet ze toen nog weten.