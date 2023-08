Spaanse matchwinner Olga Carmona hoort na WK-finale dat haar vader is overleden

De Spaanse voetbalbond meldde de tragische dood. „De Spaanse voetbalbond betreurt ten zeerste het overlijden van de vader van Olga Carmona. De speelster heeft het trieste nieuws vernomen na de WK-finale”, schrijft de Spaanse federatie in een persmededeling.

„We betuigen Olga en haar familie onze innige deelneming in deze tijd van diep verdriet. We houden van je, Olga, je bent de geschiedenis van het Spaanse voetbal.”

Ondershirt

Pijnlijk genoeg toonde ze op haar ondershirt een boodschap met de tekst ’Merchi’, wat naar verluidt een eerbetoon was voor de overleden moeder van haar beste vriendin.

Na de wedstrijd nam ze ’gewoon’ deel aan de festiviteiten, niet wetende wat er was gebeurd. ,,We voelden dat dit team iets speciaals in zich had”, liet ze toen nog weten.