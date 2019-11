Lof voor Vitesse-aanwinst Honda: ’Robot-professional’

Keisuke Honda met het Vitesse-shirt. De Japanner maakt zondag tegen Sparta al zijn debuut. Ⓒ Hollandse Hoogte

ARNHEM - Keisuke Honda maakt zondag tegen Sparta al zijn debuut voor Vitesse. Hoewel de Japanner al een half jaar geen wedstrijden heeft gespeeld, ziet Vitesse-trainer Leonid Slutsky geen belemmering om hem direct op te stellen. „Ik ben fit en kan spelen”, aldus een zelfverzekerde Honda. „Hoeveel minuten ik het kan volhouden is ook voor mij de vraag. Dat is een grote uitdaging. Ik ga de wedstrijd in met de intentie om negentig minuten te spelen. Maar ik ben ervaren en ken mijn lichaam goed. Als ik gevaar loop op een blessure dan vraag ik om een wissel. Maar ik denk dat ik beter kan spelen, dan iedereen misschien verwacht.”