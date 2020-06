Excuses Fabio Jakobsen na opvallende onthullingen

De Nederlandse sprinter van Deceuninck-Quick.Step deed enkele uitspraken in de podcast De Polder over de ’rotgeintjes’ die werden uitgehaald onderling in de ploeg. Maar het zorgde ook voor kritiek nadien.

Jakobsen vertelt in de podcast onder meer dat Elia Viviani kwaad was op de Nederlander, omdat hij hem klopte als neoprof. „Op de training reden we zes sprints, en ik klopte Viviani vijf keer. En ruim, vaak met een halve fiets. Ik dacht dat hij niet fit was...toen kwam Yves Lampaert naar me toe en zei: ’Heb je z’n gezicht gezien? Dat stond op halfzeven!’”

"Sabatini heeft een half jaar geen woord tegen mij gezegd"

Half jaar geen woord

Maar echt problemen met Viviani heeft hij nooit gehad. Maar met de zogenaamde lead-outs van de topsprinters in de ploeg wel. Zoals Fabio Sabatini. „Ik vond die niet goed. Toen stelde ik voor om Sabatini eens met Michael Morkov te wisselen. Ik heb dat met goede intenties gezegd, maar dat had ik natuurlijk nooit moeten doen. En dat heb ik later beseft. Ik heb Sabatini toen wel een berichtje gestuurd.”

"Een deed een garnaal in de waszak van de andere, de andere plaste weer in diens waszak"

Hij vervolgt: „Sabatini heeft een half jaar geen woord tegen mij gezegd. Ik had er geen last van, want ik koerste niet vaak met hem. Tot ik plotseling wel met hem moest koersen...Dat lukte niet. Er waren toen eigenlijk twee sprinttreinen bij ons: de trein voor Gaviria, met Iljo Keisse, en de andere trein voor Viviani, met Sabatini. Die twee treinen waren echt concurrenten. Die Italianen waren ook wat op zichzelf, konden moeilijk Engels en praatten weinig met de rest.”

Waszak plassen en excuses

En dat levert nog een opvallende uitspraak op. „Ik weet dat Sabatini en Keisse elkaar toen wel hebben zitten pesten. Een deed een garnaal in de waszak van de andere, de andere plaste weer in diens waszak, stoelen werden onder elkaar vandaan getrokken...Dat ging voortdurend over en weer. Je zit een beetje in een apenwereld...in een hiërarchie.”

Jakobsen wilde niet onderdoen voor de rest. „We zijn een ploeg vol hanen. En zelfs de knechten willen af en toe testen of ze ook de kophaan kunnen zijn. Het is echt een mannenwereld. Ikzelf ben niet echt een haan, denk ik. Maar ik wil het wel graag zijn.”

Op Twitter komt hij terug op zijn uitspraken, want zo heeft de Nederlander het nooit bedoeld. „Tijdens het interview heb ik verhalen gedeeld die kunnen gebeuren in een wielerploeg en waarvan ik vond dat ze grappig waren. Maar mijn woorden zijn uit hun context gehaald en verspreid op een manier die ik niet bedoeld heb.”

„Ik heb contact gehad met de betrokken partijen, voor wie ik het grootste respect heb. Als ploegmaaten én als rivalen. Ik kijk er dan ook naar uit om en weer te zien en om weer tegen hem te koersen. Ik bied mijn oprechte verontschuldigingen aan voor elk ongemak dat is veroorzaakt.”