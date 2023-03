Ja Morant na wapen- en seksrel terug in NBA: ’De reacties van de fans hielpen mij’

Morant werd begin maart geschorst nadat hij in een nachtclub met een wapen had gezwaaid. De guard betoonde achteraf zijn spijt en nam ook deel aan een therapieprogramma. Tegen de Rockets stond hij woensdagavond terug op het basketbalveld en was meteen goed voor 17 punten, 5 assists en 4 rebounds. Teamgenoot Jaren Jackson jr werd topschutter met 37 punten.

Morant begon tegen tegen de Rockets op de bank, maar kreeg alsnog bijna 24 minuten speeltijd. „Het hielp mij enorm toen ik de reacties van de fans zag toen ik weer het veld op mocht. Dat gaf een goed gevoel”, zei Morant.

Versteviging deelname play-offs

Memphis, dat al langer zeker is van de play-offs, verstevigde met de 45e overwinning van het seizoen (in 72 matchen) zijn tweede plaats in de Western Conference achter leider Denver. De Nuggets waren met 104-118 te sterk voor Washington. Tweevoudig en regerend MVP Nikola Jokic tekende voor 31 punten en 12 rebounds.

Milwaukee, nummer 1 in de Eastern Conference, kende weinig moeite met San Antonio. Onder leiding van hun Griekse sterspeler Giannis Antetokounmpo (31 punten, 14 rebounds) trokken de Bucks met 130-94 aan het langste eind.